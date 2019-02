FOTO VO VNÚTRI: Kaufland sťahuje z predaja drevenú hrkálku

Drevená hrkálka, valec. Foto: Kaufland

Bratislava 20. februára (TASR) - Spoločnosť Kaufland dobrovoľne sťahuje z dôvodu preventívnej ochrany spotrebiteľa z predaja nasledujúci produkt: Drevená hrkálka valec, EAN: 4337185357206, Šarža: 1151870-1418.V príslušnom produkte sa može za určitých okolností uvolniť hrkálka. Ak by batoľatá alebo deti prehltlitúto hrkálku, mohlo by im hroziť nezepečenstvo udusenia. Z tohto dôvodu by mali zákazníci venovať pozornosť stiahnutiu tohto produktu a viac ho nepoužívať.Spoločnosť Kaufland z dôvodu ochrany spotrebiteľa okamžite stiahla daný produkt z predaja. Zároveň žiada zákazníkov, ktorí si tento produkt zakúpili, aby ho vrátili v ktoromkoľvek obchodnom dome Kaufland a budú im vrátené peniaze v hodnote predajnej ceny, samozrejme aj bez predloženia pokladničného bloku.Pre otázky zákazníkov je k dispozícii bezplatné telefónne číslo 0800 15 28 35. Zákazníkom sa za nepríjemnosti spoločnosť Kaufland ospravedlňuje.