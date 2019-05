Kauza dôchodcu Gejzu K. obžalovaného z vraždy je už na odvolacom súde

Gejzu K. zbavil spod obžaloby senát OS Bratislava IV 23. januára tohto roku a následne ho prepustili z väzby na slobodu.

Bratislava 1. mája (TASR) - Kauzou dôchodcu Gejzu K., ktorý bol obžalovaný na Okresnom súde (OS) Bratislava IV z vraždy svojho priateľa, 75-ročného dôchodcu, a ktorého koncom januára tento nižší súd zbavil spod obžaloby, sa bude zaoberať odvolací Krajský súd (KS) v Bratislave.



"Okresný súd Bratislava IV predložil predmetnú trestnú vec odvolaciemu KS v Bratislave 30. apríla. Príslušný senát odvolacieho súdu sa v nasledujúcich týždňoch bude podrobne oboznamovať s rozhodnutím prvostupňového súdu a s rozsiahlym spisovým materiálom," uviedol pre TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



Gejzu K. zbavil spod obžaloby senát OS Bratislava IV 23. januára tohto roku a následne ho prepustili z väzby na slobodu. Súd vtedy síce Gejzu K. oslobodil spod obžaloby, avšak prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek sa hneď voči verdiktu odvolal, prípadom sa teda bude zaoberať KS v Bratislave.



Tragická udalosť sa stala v januári minulého roka v jednom z bytových domov v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, kde Gejza K. mal svoju obeť viac ráz zasiahnuť strelami z pištole, ktorú mal v legálnej držbe.



Počas celého dokazovania obžalovaný nerozporoval, že strieľal. Nebolo však preukázané, že by si zbraň zobral, aby spáchal úmyselný a závažný trestný čin vraždy. Incidentu predchádzala oslava, na ktorej sa zúčastnil obžalovaný aj poškodený i ďalšia osoba, ktorí popíjali. Obžalovaný sa mohol cítiť ohrozený zo strany poškodeného.



Obaja mali síce v minulosti spory, ale tie urovnali a naďalej sa stretávali a boli priateľmi. Súd teda kvalifikoval čin nie ako vraždu, ale ako nutnú obranu. Obžalovaný bol v stave rozrušenia, teda sa mohol domnievať, že je ohrozený. Obžalovaný bol v tme na schodoch bytového domu a bolo preukázané, že naňho spredu zaútočila iná osoba a on potom spadol na schody. Až potom Gejza K. začal strieľať a to najprv do stropu.