Kauza únosu vietnamského podnikateľa z Berlína sa môže týkať aj SR

Kauza zaťažuje vzťahy medzi Nemeckom a Vietnamom.

Berlín 28. apríla (TASR) - Údajné aktivity vietnamskej tajnej služby v prípade podnikateľa a niekdajšieho funkcionára vietnamskej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha, ktorý bol podľa medializovaných informácií vlani v júli unesený z Nemecka do vlasti, mohli siahať aj na Slovensko. V tohtotýždňovom článku, ktorý sa venuje podrobnostiam kauzy, to uvádza internetové vydanie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



Viaceré osoby podozrivé z tohto činu sa podľa zverejnených údajov presúvali 26. júla 2017, teda tri dni po tom, ako Trinha údajne násilím donútili nastúpiť do auta v centre Berlína, z Prahy do Bratislavy. Zo sledovania polohy pomocou navigačného systému vyplýva, že prenajaté vozidlo odstavili na parkovisku bratislavského vládneho hotela Bôrik, kde sa práve v daný deň konalo pracovné stretnutie vysokopostavených vietnamských a slovenských politikov.



Podľa údajov FAZ boli medzi účastníkmi tohto stretnutia vietnamský minister verejnej bezpečnosti To Lam, ako aj generál Duong Minh Hung, zástupca šéfa vietnamskej štátnej bezpečnostnej služby, označovaný v danom prípade za hlavného podozrivého. Slovensko podľa denníka zastupoval vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák.



"Vyšetrovatelia považovali za pravdepodobné, že sa unesený Trinh v tom čase stále nachádzal v Európe. Prečo sa teda uskutočnilo toto stretnutie, na ktoré prišli hneď viaceré z hlavných vietnamských podozrivých? Vyjednávali Vietnam a Slovensko o tom, ako by bolo možné dostať Trinha z Európy? Pomáhalo pritom dokonca Slovensko? " pýta sa FAZ.



Vietnamcov prípad zaťažuje bilaterálne vzťahy medzi Hanojom a Berlínom, aj keď vietnamská vláda popiera, že by stála za podnikateľovým únosom a trvá na tom, že sa muž vrátil do vlasti a prihlásil sa tamojším úradom dobrovoľne. Trinha po návrate do vlasti odsúdili na doživotie za korupciu a zlé hospodárenie.