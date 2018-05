Kauzou zavlečenia Vietnamca sa má zaoberať mimoriadny výbor

Podľa Gábora Grendela (OĽaNO) ministerstvo vnútra už niekoľko týždňov zahmlieva o únose Vietnamca pomocou slovenského vládneho špeciálu.

Bratislava 10. mája (TASR) - Kauzou údajného zavlečenia vietnamského podnikateľa do vlasti by sa mal zaoberať mimoriadny Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Jeho zasadnutie iniciovali opoziční poslanci. Chcú, aby im ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) podala informácie k zapožičaniu vládneho lietadla delegácii Vietnamskej socialistickej republiky v roku 2017.



Podľa Gábora Grendela (OĽaNO) ministerstvo vnútra už niekoľko týždňov zahmlieva o únose Vietnamca pomocou slovenského vládneho špeciálu. "Môže ministerka Saková vylúčiť, že bol unesený občan na palube slovenského lietadla? Predložila vietnamská strana akýkoľvek dôkaz, že sa Trinh Xuan Thanh dostal do vlasti inak, ako zneužitím našej letky?" pýta sa Grendel. Práve tento poslanec sa v stredu (9.5.) pokúsil na program aktuálnej schôdze zaradiť bod, pri ktorom by poslanci o tejto medzinárodnej kauze mohli diskutovať. Koalícia však jeho návrh zablokovala.



"Pokúsime sa teda rovnaké otázky položiť ministerke Sakovej na výbore pre obranu a bezpečnosť. Do podateľne sme podali žiadosť o jeho zvolanie. Ak nás aj tam zablokujú, bude to nespochybniteľný dôkaz, že chce koalícia túto kauzu ututlať," uzavrel Grendel.



Saková počas štvrtkovej Hodiny otázok uviedla, že vietnamská delegácia spájaná s kauzou únosu ich občana Trinh Xuan Thanha z Nemecka do vlasti prešla na bratislavskom letisku riadnou hraničnou kontrolou, teda stotožnením cestujúcich s ich cestovným dokladom. Videozáznam z toho však už nie je. O kauzu údajného únosu vietnamského občana sa zaujímal opozičný poslanec Martin Klus (SaS).



Liberál chcel vedieť, či existuje kamerový záznam danej delegácie na letisku. "V priestoroch, kde sa vykonáva hraničná kontrola, sú umiestnené kamery. Ale ministerstvo vnútra záznam uchováva 30 dní a letisko 14 dní. V súčasnosti už teda neexistuje," uviedla Saková.



Klus sa tiež pýtal, či je možné dohľadať prechod tohto občana schengenskou hranicou. "Všetky kontroly osôb sa riadia nariadením Európskej komisie. V súčasnosti neexistuje žiadny schengenský informačný systém, ktorý by zaznamenával prekročenia hranice osobami. Zaznamenávanie sa deje len manuálne pečiatkami do pasov, ale len príslušníkom tretích krajín," upozornila ministerka. Saková však doplnila, že preverením tejto osoby cez slovenský informačný systém sa nenašiel žiaden záznam o človeku s takýmto menom, ktorý by prekročil našu schengenskú hranicu.