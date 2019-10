Kavecký: MZ nerieši nedostatok personálu, obrátime sa na ombudsmana

Bratislava 22. októbra (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) sa obracia na ombudsmana pre nedostatok zdravotníckeho personálu v nemocniciach. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR podľa nich zlyháva vo svojej kontrolnej funkcii. Predseda LOZ Peter Visolajský a predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká o tom informovali na utorkovej tlačovej konferencii.



"Keďže kvalitná zdravotná starostlivosť, ktorá je podmienená adekvátnym počtom zdravotného personálu, je základným právom každého pacienta, teda občana nášho štátu, myslíme si, že nečinnosť ministerstva zdravotníctva v tomto smere môže viesť k porušovaniu tohto jeho práva," zdôvodnil Visolajský podnet pre ombudsmana.



V rámci kampane Nekrič na sestru, napíš ministerstvu, ktorú združenia realizujú, poslali pacienti 17 podnetov na nemocnice. Visolajský informoval, že ministerstvu ešte v máji posunuli osem z nich, no nedočkali sa žiadnej odpovede.



"Ak ministerstvo zdravotníctva nedokáže dohliadať na jediný parameter kvality nemocníc – počet personálu - ako chce potom kontrolovať 111 indikátorov kvality pri zazmluvňovaní nemocníc, ako to plánuje v takzvanej stratifikácii," pýta sa Visolajský.



Kavecká upozornila, že málo zdravotných sestier a lekárov na oddeleniach je príčinou odchodov zdravotníkov nielen do zahraničia, ale aj do iných odvetví. Takisto zdôrazňuje, že pri dostatočnom počte zdravotníkov by sa dalo zachrániť ročne až 5000 ľudských životov.



Cieľom kampane Nekrič na sestru, napíš ministerstvu je poukázať na nedostatok personálu v nemocniciach a dosah tohto stavu na pacientov. "Zákon stojí na strane pacienta a my sme chceli upozorniť pacienta, aby sa týchto práv domáhal," vysvetlil Visolajský. Kampaň začala v marci, jej bilboardová podoba nateraz končí. Pacienti však môžu naďalej posielať svoje podnety, ktoré zástupcovia združení spracujú a doručia ministerstvu.