Bratislava 8. júla (TASR) - Každé zastavenie pri cestovaní autom pomáha lepšie prekonať kinetózu, čiže chorobu z cestovania. Ako priblížila vedúca Strediska odbornej prípravy na Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OZ ZZS) SR Margita Vernarcová, kinetóza sa prejavuje počas cesty bolesťou hlavy a brucha, nadmerným zívaním, napínaním na vracanie a vracaním. Najčastejšie postihuje deti vo veku od troch rokov a nezriedka aj dospelých.



Zdôraznila, že predchádzať jej možno aj užitím voľnopredajných liekov či preventívnymi opatreniami. Odporúča preto necestovať nalačno, ale ani byť prejedený. Vhodné je podľa jej slov sedieť vzpriamene s privretými očami. Naopak, neodporúča čítať počas jazdy či sledovať pohyb predmetov popri ceste. "Ak človek vie, že kinetózou trpí, ideálnym riešením je cestovanie v noci," dodáva profesionálka.



Cestu odporúča naplánovať si tak, aby všetci cestujúci boli pred ňou oddýchnutí. Vhodné je pozrieť si trasu na mape vopred, aby sa dali naplánovať bezpečnostné prestávky, počas ktorých je možné aj dieťa odpútať a nechať ho poprechádzať sa mimo vozidla v bezpečnom prostredí.



"Zabúdať nemožno ani na pitný režim detí i dospelých. Do auta na dlhšiu trasu je vhodné si vždy vziať nesladené tekutiny, akými sú čaj, voda či minerálka v objeme aspoň 1,5 litra na cestujúcu osobu. Je bežné uviaznuť v kolóne vozidiel aj na niekoľko hodín a najbližšie občerstvenie môže byť veľmi vzdialené," zdôraznila.



Po hodine pasívneho sedenia by sa mali deti aj dospelí postaviť, poprechádzať sa a zlepšiť si tým cirkuláciu krvi v dolných končatinách. "U vodičov to má význam aj kvôli zlepšeniu prekrvenia mozgu, čo v konečnom dôsledku zlepšuje schopnosť koncentrácie pozornosti na cestnú premávku a zaháňa únavu," uzatvorila.