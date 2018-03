KBS pripravila k 30. výročiu sviečkovej manifestácie sériu podujatí

Centrálne oslavy Sviečkovej manifestácie sú tento rok iné ako v minulosti.

Bratislava 25. marca (TASR) – Tridsiate výročie sviečkovej manifestácie, jedného z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu, si v nedeľu (25.3.) pripomenie Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorá pri tejto príležitosti pripravila sériu podujatí.



"Uplynie 30 rokov od momentu, kedy pokojne modliaci sa veriaci so sviečkami v rukách boli napadnutí príslušníkmi vtedajšieho režimu na jednom z bratislavských námestí. Práve na tomto mieste si chceme opätovne pripomenúť, že je dôležité na to nezabudnúť a pamätať na tých, čo za tým stáli. Pamätať a oceniť ich úsilie a túžbu po zmene," povedal o hlavnom zámere spomienky výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský.



Centrálne oslavy Sviečkovej manifestácie sú tento rok iné ako v minulosti. "My túto manifestáciu nechápeme iba ako pripomenutie si tejto historickej udalosti. Je to symbol celého zápasu za náboženskú slobodu a občianske práva počas celých 40 rokov socializmu. Celospoločensky neexistuje nejaký jednoznačný dátum, kde by si celá spoločnosť pripomínala zápas, ktorý počas celých 40 rokov prebiehal," vysvetlil pre TASR Ziolkovský.



Pri tejto príležitosti sa v nedeľu v Bratislave uskutočnia tri podujatia, ktoré organizuje KBS. Prvým je slávnostná svätá omša, ktorá sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 10.30 h. Celebrovať ju bude bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. O 18.00 h sa na Námestí Eugena Suchoňa uskutoční pietne zhromaždenie spojené s kladením vencov. Vystúpi na ňom katolícky disident a aktivista, ktorý patril k organizátorom Sviečkovej manifestácie František Mikloško. Obidve časti sú prístupné pre verejnosť.



Vyvrcholením bude koncert v Redute o 19.00 h, ktorý je určený len pre pozvaných hostí. "Podujatiami si pripomenieme zápas za občianske a náboženské slobody počas obdobia socializmu. Naše podujatie má ekumenický a občiansky charakter," vysvetlil Ziolkovský. Ako doplnil, zúčastni sa ho prezident SR Andrej Kiska, bývalý prezident Spolkovej republiky Nemecko Joachim Gauck i predseda NR SR Andrej Danko.