KDH opúšťa Alojz Přidal, odchod podľa neho zvažujú i ďalší členovia

Nesúhlasí s tým, ako súčasný šéf KDH robí politiku a prezentuje hnutie navonok.

Bratislava 18. marca (TASR) - Bývalý poslanec Národnej rady SR za KDH Alojz Přidal plánuje v najbližších dňoch vystúpiť z Kresťanskodemokratického hnutia. Hovorí, že o svojej budúcnosti mimo KDH uvažujú i ďalší. TASR to potvrdil Přidal.



Ten je Hlinovým kritikom, sympatie má, naopak, k neúspešnému kandidátovi na predsedu hnutia Richardovi Vašečkovi. "Hlinu považujem za politického aktivistu a obyčajného populistu," povedal Přidal s tým, že nesúhlasí, ako súčasný šéf KDH robí politiku a prezentuje hnutie navonok.



Hlina Přidalovi odkázal, že KDH je demokratická strana, do ktorej sa dá vstúpiť a aj z nej vystúpiť. "A po tých nechutnostiach, na ktoré sa pán Přidal prepožičal, síce nehovorím, že sa v ňom pohlo svedomie, ale aspoň nám to uľahčil pri prebiehajúcom disciplinárnom konaní," uviedol Hlina.



Hlina v sobotu na sneme v Ružomberku obhájil post šéfa KDH. V tajnej voľbe získal 233 hlasov, jeho vyzývateľ Richard Vašečka 101. Hlasovania sa zdržali traja delegáti, jeden hlasovací lístok bol neplatný. Vašečka je odídencom z OĽaNO, v parlamente pôsobí ako nezaradený. Po neúspešnej kandidatúre ostáva členom KDH. Záujem o post predsedu mal aj nitriansky krajský poslanec Miloslav Hatala, ten sa však v sobotu kandidatúry vzdal v prospech Vašečku.