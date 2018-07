KDH chce rozšíriť pohyb traktorov pri agropreprave na cestách I.triedy

Súčasná podoba zákona zakazuje jazdu traktorov po cestách I. triedy v pondelok až piatok v čase od 7.00 do 9.00 h a v piatok a v dňoch pracovného pokoja od 16.00 do 20.00 h.

Košice 10. júla (TASR) – Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) chce zmenu zákona o cestnej premávke, ktorá by neobmedzovala pohyb traktorov na cestách I. triedy pri nevyhnutnej poľnohospodárskej sezónnej preprave. Súčasná podoba zákona zakazuje jazdu traktorov a samohybných pracovných strojov po cestách I. triedy v pondelok až piatok v čase od 7.00 do 9.00 h a v piatok a v dňoch pracovného pokoja od 16.00 do 20.00 h.



Podľa podpredsedu KDH Pavla Zajaca súčasný stav komplikuje prácu poľnohospodárom počas prebiehajúcej žatvy. Poukázal pritom na prípady, keď polícia na cestách I. triedy pokutovala traktoristov s vlečkou. Spomenul konkrétny prípad z pondelka (9.7.), keď traktorista vezúci vymlátené obilie do Sečoviec medzi 7.00 až 9.00 h dostal od policajtov pokutu 20 eur. Vodič pritom podľa neho nevytváral žiadne veľké kolóny a nespôsoboval žiadny dopravný kolaps. Zajac označil "takéto striktné dodržiavanie zákona v čase žatevných prác za šikanovanie farmárov".



Podpredseda KDH zároveň apeloval na kompetentných, aby polícia počas tohtoročnej žatevnej sezóny tolerovala pohyb takýchto vozidiel, "ktorý je nevyhnutný pre žatevné práce, samozrejme, tam, kde farmári nemajú inú možnosť, ako ísť po ceste I. triedy a kde to nespôsobuje dopravné problémy".