Bez KDH alternatíva nevznikne, vyhlásil Ján Figeľ

Ružomberok 17. marca (TASR) - Bez Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) nevznikne alternatíva k skorumpovanej politike. Novinárom to povedal jeho bývalý predseda Ján Figeľ na sneme mimoparlamentného KDH v Ružomberku.



"Veľmi si želám návrat KDH nielen do parlamentu, ale aj do vlády," vyhlásil Figeľ. Pripomenul, že kresťanskí demokrati prispeli k prekonaniu komunizmu, budovaniu slobody demokracie a k európskej integrácii. "Dnes je to o prekonaní skorumpovanej politiky, ktorá zasiahla všetkých a všetko, dokonca životy mladých ľudí," tvrdí.



Na sneme delegáti kresťanských demokratov rozhodovali aj o novom predsedovi. Tým sa stal doterajší šéf hnutia Alojz Hlina, ktorý získal v tajnej voľbe 233 hlasov. Za jeho súpera Richarda Vašečku hlasovalo 101 delegátov.