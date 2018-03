KDH hovorí o možnosti referenda, SMK o sklamaní Maďarov na Slovensku

Šéf KDH Alojz Hlina tvrdí, že ľudia nemusia v tejto situácii cítiť úplnú beznádej.

Bratislava 15. marca (TASR) - Rozsiahlou rekonštrukciou vlády dôjde iba k zmene figúrok a pre Slovensko sa tým nič nevyrieši, zhodujú sa mimoparlamentné KDH a SMK.



Nová vláda bude podľa nich pokračovať v doterajšej činnosti, len pod iným názvom, čo označili za nevhodné. KDH preto ešte hovorí o možnosti referenda. SMK je zo situácie z posledných dní sklamaná. Mimoparlamentné Progresívne Slovensko je za spoločnú opozičnú dohodu.



Šéf KDH Alojz Hlina tvrdí, že ľudia nemusia v tejto situácii cítiť úplnú beznádej. KDH hovorí o možnosti referenda, na základe ktorého by došlo k skráteniu volebného obdobia. O tejto téme by sa preto podľa neho malo debatovať v opozícii.



"Chceme sa o tom baviť s opozičnými kolegami," uviedol vo štvrtok Hlina na tlačovej konferencii. Zatiaľ nevedel povedať, či si tento návrh opozícia osvojí. S jedným z jej predstaviteľov sa však už KDH stretlo, o konkrétnych výstupoch však hnutie nechcelo nič bližšie povedať. KDH si stále stojí za tvrdením, že najpoctivejším riešením sú v súčasnej politickej situácii predčasné voľby.



Štvrtkové rozhodnutie vládnych predstaviteľov o rozsiahlej rekonštrukcii vlády sa podľa SMK negatívne dotýka aj Maďarov na Slovensku. "Pretože zotrvanie prepadnutej koalície umožnili politici maďarskej vládnej strany porušujúc tak svoje vyhlásenie spred dvoch dní," povedala Helena Fialová z SMK s tým, že to vyvolalo nespokojnosť aj v maďarskej spoločnosti na Slovensku. SMK dodáva, že chce pokračovať v debatách so stranami demokratickej opozície o možnostiach budúcej spolupráce.



Progresívne Slovensko zase avizuje rokovania s najväčšou opozičnou stranou SaS o spoločnej dohode demokratickej opozície. Tvrdí, že "momentálne sme v situácii, keď sa demokratické strany musia povzniesť nad ideové či osobné spory s tým, že ľuďom treba ponúknuť jasný plán a dôveryhodnú alternatívu".