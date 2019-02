KDH ide do eurovolieb obhajovať dva mandáty, lídrom je I. Štefanec

Medzi eurokandidátmi sú napríklad aj viceprimátorka Košíc, občianska aktivistka, organizátorka protestov Za slušné Slovensko v Bruseli či starosta oravskej obce Novoť.

Zvolen 16. februára (TASR) – Kresťanskí demokrati na sobotňajšom zasadnutí Rady Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) vo Zvolene zvolili ďalších kandidátov do eurovolieb a zároveň určili aj ich záverečné poradie. Eurokandidátku povedie súčasný europoslanec Ivan Štefanec a posledným 14. kandidátom volieb do Európskeho parlamentu je Ján Figeľ, osobitný vyslanec EÚ.



"KDH ide do eurovolieb s cieľom obhajoby dvoch euromandátov. Chceme naozaj silné Slovensko v Európe a okrem našich tradičných tém ochrany rodiny sa chceme zamerať, osobitne ja, na ekonomické témy podpory malého podnikania a prinášania lepšej práce do našich regiónov práve v súvislosti s rodinnou politikou. Verím, že v eurovoľbách budeme úspešní," reagoval pre TASR Štefanec.



Ako dodal, cíti odhodlanie, ale aj zodpovednosť a radosť, pretože majú skvelých a silných kandidátov, ktorí majú za sebou silný príbeh a každý je odborníkom vo svojej oblasti.



Štefanec zviedol "minisúboj" o líderstvo eurokandidátky s Miriam Lexmann, riaditeľkou európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu.



"Budem sa snažiť využiť všetky moje zahranično-politické kontakty a skúsenosti zo zahraničia na to, aby som reprezentovala Slovensko a posilňovala krajinu a EÚ. KDH má politiku postavenú na svojich základných hodnotách, ktorým sme verní. Jednou z nich je rodina a chceme, aby práve tá rodinná politika na úrovni Slovenska, ale aj na úrovni Európy bola robená tak, aby slúžila rodinám a občanom," konštatovala Lexmann.



Medzi eurokandidátmi sú napríklad aj Lucia Gurbáľová, viceprimátorka Košíc, Veronika Jankovičová, občianska aktivistka, organizátorka protestov Za slušné Slovensko v Bruseli či Radoslav Kozák, starosta oravskej obce Novoť.



V sobotu na rokovaní vo Zvolene sa vzdal miesta na eurokandidátke Peter Stach a urobil tak po tom, čo Rada KDH schválila na posledné miesto bývalého predsedu hnutia Figeľa. Ako zdôvodnil aj na sociálnej sieti, "politik, ktorý je najviac zodpovedný za to, že KDH je dnes mimo parlamentu, nepatrí na jeho kandidátku do Európskeho parlamentu".