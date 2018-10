KDH: Kandidáti sa hanbia za svoje strany, najviac tí za Smer-SD

Šéf kresťanských demokratov si ako príklad vybral kandidáta na košického primátora Martina Petruška a jeho bilbord pri Steel Aréne.

Bratislava 31. októbra (TASR) - Slovenskej predvolebnej kampani pred komunálnymi voľbami je vlastný nový fenomén, keď sa niektorí kandidáti hanbia za svoje strany, ktoré ich podporujú. Na tlačovej konferencii to vyhlásil líder mimoparlamentného KDH Alojz Hlina s tým, že tento jav vidieť najmä pri kandidátoch Smeru-SD.



Šéf kresťanských demokratov si ako príklad vybral kandidáta na košického primátora Martina Petruška a jeho bilbord pri Steel Aréne. Hlinovi sa nepáči, že na ňom nie je údaj, kto si pútač objednal, čo zákon vyžaduje, a nie je tam ani logo strany, ktorá ho podporuje. "Zákon uvedenie politickej strany nepožaduje, ale myslím si, že zákonodarca ani nerátal s tým, že kandidát sa bude hanbiť za svoju stranu. Je to klamlivá reklama. Je to nekorektné a nefér, a podľa mňa aj protizákonné, takto uvádzať do omylu voliča," vyhlásil Hlina.



Myslí si, že takýto spôsob vedenia predvolebnej kampane môže hraničiť až s porušovaním ústavného práva na informácie. "Vyzývam stranu Smer-SD, aby tento stav odstránila a aby viedla kampaň korektne, ako sa má," dodal Hlina.



Súčasný viceprimátor Petruško je spoločným kandidátom Smeru-SD a SNS. Nedávno ho podporila aj Strana zelených Slovenska. Celkovo na post primátora Košíc kandiduje 13 uchádzačov. Okrem Petruška sú nimi Štefan Horváth (Národná koalícia), Viliam Novotný (Šanca, Sme rodina, DS), Jaroslav Polaček (SaS, KDH, SMK, NOVA, OKS, SPOLU – občianska demokracia, Progresívne Slovensko), Ján Struk (SMS), Vladimír Vágási (Most-Híd) a nezávislí kandidáti Alena Bašistová, Ján Dečo, Jaroslav Džunko, Richard Havrilla, Džemal Kodrazi, Milan Lesňák a Miroslav Špak.