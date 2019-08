KDH nebude hlasovať za registrované partnerstvá

Strany KDH a PS-Spolu sa dohodli na garancii škôlky pre každú rodinu a podpore tehotných žien.

Bratislava 9. augusta (TASR) - KDH za registrované partnerstvá po voľbách v roku 2020 hlasovať nebude a od koalície Progresívne Slovensko (PS) - Spolu by chcelo, aby túto tému neotvárala do ďalších regionálnych volieb. Líder hnutia Alojz Hlina to uviedol po rokovaní s jej zástupcami Michalom Trubanom a Miroslavom Beblavým. Tí s Hlinovým návrhom nesúhlasia, budú však ďalej rokovať. Strany sa dohodli na garancii škôlky pre každú rodinu a podpore tehotných žien. O ďalších spoločných opatreniach pre rodiny majú rokovať ich experti.



"KDH nemôže zahlasovať za registrované partnerstvá, ani za ne nezahlasuje," vyhlásil Hlina. Koalícii PS - Spolu však predstavil svoj návrh, ako sporný bod vyriešiť. Ak bude chcieť koalícia po regionálnych voľbách hlasovať o registrovaných partnerstvách, KDH si zoberie 30 dní čas na rozmyslenie. Rada KDH sa potom vyjadrí, či ostane v koalícii. Beblavý uviedol, že by si skôr predstavovali slobodné hlasovanie poslancov. "Aj registrované partnerstvá sú súčasťou našej vízie Slovenska ako modernej krajiny," dodal Truban.



Lídri strán tiež vyhlásili, že sa chcú stretávať raz za niekoľko týždňov a dohadovať sa o rôznych programových oblastiach. Ako prvú zvolili rodinu. Podľa ich vyjadrení chcú riešiť najmä, čo ich spája, ale nemôžu sa vyhýbať ani sporným témam ako registrované partnerstvá.