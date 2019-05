KDH oceňuje, že je SR súčasťou EÚ, aj keď to nie je bezchybný projekt

Europoslanec za KDH Ivan Štefanec pripomína, že vstupom do EÚ sa splnilo želanie predošlých generácií, aby Slováci rozhodovali o svojich veciach sami.

Bratislava 1. mája (TASR) - Kresťanskí demokrati oceňujú, že sa Slovensko pred 15 rokmi stalo súčasťou mierového projektu, akým je Európska únia. TASR o tom informoval hovorca KDH Stano Župa. "Ako každý projekt, ktorý stavajú ľudské ruky, má okrem dobrých vecí aj chyby, ale chyby sú na to, aby bolo čo opravovať," dodal.



Europoslanec za KDH Ivan Štefanec pripomína, že vstupom do EÚ sa splnilo želanie predošlých generácií, aby Slováci rozhodovali o svojich veciach sami. "Dnes sa to nielenže naplnilo, ale vďaka členstvu v EÚ spolurozhodujeme o osude celej Európy. Takúto silnú pozíciu Slováci nikdy vo svojich dejinách nemali," myslí si.



K výročiu sa vyjadrili aj ďalší slovenskí europoslanci Anna Záborská a Branislav Škripek z Kresťanskej únie, podľa ktorých by sa Slovensko malo aktívnejšie zapájať do formovania vízie budúcnosti EÚ. "Nestačí hovoriť o tom, čo nechceme, to hovoria malé deti. Ak chceme sedieť pri stole s dospelými, musíme prísť s vlastnou pozitívnou predstavou o budúcnosti," uviedla Záborská.