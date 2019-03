KDH: Politickú zodpovednosť za úsek D1 s tunelom Višňové nesie Smer-SD

Vláda v stredu na rokovaní schválila materiál z dielne MDV, ktorý hovorí o riešení pre úsek D1 s tunelom Višňové.

Bratislava 6. marca (TASR) – Plnú politickú zodpovednosť za stav úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala nesie strana Smer-SD. Uviedol to na stredajšom brífingu podpredseda mimoparlamentnej KDH Pavol Zajac. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa neho namiesto hľadania riešenia na urýchlenie dostavby eskalovali napätie.



"Plnú politickú zodpovednosť za to, v akom stave je tento úsek diaľnice, nesie strana Smer-SD a jej druhá a tretia vláda Roberta Fica a súčasná vláda Petra Pellegriniho," skonštatoval Zajac s tým, že výsledkom toho budú ešte niekoľko rokov dopravné zápchy cez Žilinu a popod Strečno.



Kriticky sa postavil k samotnému zhotoviteľovi, ale aj k rezortu dopravy a NDS. "Táto neschopnosť a neprofesionalita na strane ministerstva, NDS a dodávateľa vyvrcholila v tom, že v tomto roku, keď mal byť tento úsek diaľnice dokončený, nie je výstavba ani len v polovici," zdôraznil Zajac.



Vláda v stredu na rokovaní schválila materiál z dielne MDV, ktorý hovorí o riešení pre úsek D1 s tunelom Višňové. Zmluva so zhotoviteľom diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala sa podľa tohto návrhu má ukončiť dohodou.



Zmluva medzi NDS a združením Salini Impregilo – Dúha sa ukončí na základe vzájomnej dohody oboch strán, a to okamžite s tým, že zhotoviteľ, ktorým je taliansko-slovenské konzorcium, by mal v stanovenej lehote vypratať stavenisko. Vyplatenie podzhotoviteľov by zároveň malo byť v rámci dohody zabezpečené formou novej bankovej záruky vystavenej súčasným zhotoviteľom. Ak dôjde k dokončeniu úseku na základe otvoreného procesu verejného obstarávania, mal by sa tiež zvýšiť príspevok z fondov Európskej únie (EÚ).