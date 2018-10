KDH pozvalo F. Mikloška na rokovanie Rady, ten však nepríde

KDH bude v sobotu na rokovaní Rady KDH v Prešove rozhodovať o svojom prezidentskom kandidátovi. Naďalej sú v hre Marián Čaučík a František Mikloško.

Bratislava 12. októbra (TASR) – Občiansky kandidát na prezidenta SR František Mikloško dostal neformálnu pozvánku na zasadnutie Rady KDH, ktoré sa uskutoční v sobotu (13.10.) v Prešove. Z účasti sa však ospravedlnil, keďže v rovnakom čase bude na konferencii Osudové osmičky organizovanej Českou kresťanskou akadémiou v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera, kde vystúpi s príspevkom.



"Prostredníctvom sekretariátu predsedu KDH som zároveň poslal členom Rady list. V ňom som uviedol, že si prípadnú podporu Rady KDH budem vážiť a urobím všetko pre to, aby som moju kandidatúru na prezidenta Slovenskej republiky dotiahol do úspešného konca," avizuje Mikloško.



Podľa jeho slov podpora politických strán, parlamentných aj mimoparlamentných, je dôležitou súčasťou prezidentských volieb. "Ich podporu si vážim a prijmem ju s úctou. Občania Slovenskej republiky však voči mne musia cítiť dôveru. Ako občiansky kandidát preto nemôžem byť nijako viazaný požiadavkami a podmienkami politických strán. Chcem byť prezidentom slušného Slovenska," dodal.



Hovorca KDH Stano Župa v reakcii pre TASR potvrdil, že na Rade KDH v sobotu sa bude rokovať aj o prezidentských voľbách. V tejto chvíli nevieme, ako sa tá diskusia bude vyvíjať, ani to, či sa tento bod už v sobotu uzavrie. Je dosť možné, že nie. List pána Mikloška bude členom Rady prečítaný. "Osobná komunikácia je vždy lepšia, je aj výrazom úcty a rešpektu k spoločenstvu, ale rešpektujeme, že nám poslal list a ospravedlnil sa," dodal Župa.



KDH bude v sobotu na rokovaní Rady KDH v Prešove rozhodovať o svojom prezidentskom kandidátovi. Naďalej sú v hre Marián Čaučík a František Mikloško. Aj po prípadnom rozhodnutí Rady KDH budú možnosti na hľadanie prienikov a dohôd prioritne v konzervatívnom prostredí. TASR to ešte začiatkom októbra potvrdil predseda hnutia Alojz Hlina. "KDH v súčasnosti vyhodnocuje, ako sa čo najspravodlivejšie vysporiadať s tým, že v našom priestore identifikuje dvoch kandidátov, pánov Mikloška a Čaučíka," povedal. Nedá sa podľa neho vylúčiť, že o kandidátovi KDH sa rozhodne v "kváziprimárkach", teda hlasovaním približne 120 členov Rady KDH. Podľa informácií TASR je však v hre aj tretia možnosť, že KDH nepostaví vlastného kandidáta a podporí niekoho, kto bude mať šancu vyhrať.



Prezidentské voľby budú na jar 2019. Termín vyhlasuje predseda Národnej rady SR, zatiaľ určený nie je.