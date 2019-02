KDH v prvom kole prezidentských volieb podporuje Františka Mikloška

Rada si v závere rokovania pripomenula výročie, ktoré kresťanských demokratov čaká v nedeľu (17.2.). Oslavujú 29 rokov vzniku KDH.

Zvolen 16. februára (TASR) – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) podporuje Františka Mikloška v jeho zápase o slušné a spravodlivé Slovensko, do ktorého vstúpil ako kandidát na prezidenta SR. Uzniesla sa na tom Rada KDH, ktorá v sobotu zasadala vo Zvolene.



"Pri téme prezidentských volieb sme sa dostali do mimoriadne zaujímavej a ťažkej situácie. KDH v prvom kole podporuje Františka Mikloška. Rešpektujeme však, ak si naši členovia, sympatizanti a voliči budú vyberať z dvojice mien František Mikloško alebo Robert Mistrík. V druhom kole, ktoré určite bude, KDH jednoznačne podporí toho kandidáta, ktorý z dvojice týchto mien postúpi do druhého kola," konštatoval pre TASR predseda kresťanských demokratov Alojz Hlina.



Ako Hlina zdôraznil, Slovensko si už nemôže dovoliť "ďalšie predlžovanie agónie Smeru-SD" a ani vystaviť krajinu opäť tieňom "mečiarizmu". Pre rozvoj SR je dôležité hľadať to, čo nás spája a nie hľadanie rozdielov.



"Ak toho, čo nás spája je viac, než toho, čo nás rozdeľuje, je potom racionálnou voľbou zodpovedných politikov k takým riešeniam pristúpiť," dodal pre TASR Hlina.



Rada si v závere rokovania pripomenula výročie, ktoré kresťanských demokratov čaká v nedeľu (17.2.). Oslavujú 29 rokov vzniku KDH. Pri tejto príležitosti najstarší a najmladší člen Rady prekrojili slávnostnú tortu.