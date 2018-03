KDH odmieta Matovičovu ponuku, vo voľbách chce vystupovať samostatne

Vo volebnej kampani sa má podľa Hlinu zápasiť o voliča, nie ukazovať, kto vie ako spolupracovať.

Bratislava 18. marca (TASR) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) neuvažuje o spoločnom postupe v predčasných parlamentných voľbách, ktorý opozičným parlamentným a mimoparlamentným stranám v utorok (13.3) navrhol Igor Matovič. V relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda KDH Alojz Hlina.



"KDH je jediná kresťanskodemokratická strana, KDH je v zásade víťazom VÚC volieb, KDH je konsolidovaná," vyhlásil. Okrem toho mu prekáža, akým spôsobom sa o ponuke dozvedel. "Keď chcete niečo také vytvoriť, tak sa to vytvára ináč. A až potom to oznámite médiám, keď to má potenciál," odkázal Matovičovi.



Vo volebnej kampani sa má podľa neho zápasiť o voliča, nie ukazovať, kto vie ako spolupracovať. "Deň po voľbách si sadneme, povieme si, kto čo má a podľa toho sa zariadime," povedal. Vopred však vylúčil povolebnú spoluprácu so stranami Smer-SD a ĽSNS.



Za možné riešenie súčasnej politickej situácie považuje referendum o vyhlásení predčasných volieb. "Niekedy ním stačí len pohroziť, nie ho urobiť," myslí si.



Snem KDH, na ktorom v súboji o kreslo predsedu porazil Richarda Vašečku, hodnotí Hlina pozitívne. Podľa neho bol snem udalosťou aj pre Slovensko. "Pokiaľ to KDH zvládne a budeme veľkou a silnou stranou, tak je v záujme Slovenska, aby procesy v KDH prebiehali dobre," uviedol.