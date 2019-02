KDH vyberie kandidátov do eurovolieb, riešiť má aj prezidentské voľby

Pokiaľ ide o eurovoľby, budú rozhodovať aj o kandidatúre expredsedu hnutia Jána Figeľa.

Bratislava 16. februára (TASR) - Rada KDH bude vyberať kandidátov do májových volieb do Európskeho parlamentu a hovoriť bude aj o prezidentských voľbách. Delegáti sa stretnú vo Zvolene. V prípade prezidentských volieb by mali hovoriť o tom, ktorého z doterajších uchádzačov podporia, keďže vlastného kandidáta nepostavia. Pokiaľ ide o eurovoľby, budú rozhodovať aj o kandidatúre expredsedu hnutia Jána Figeľa. Ten by mal na kandidačnej listine pre eurovoľby obsadiť posledné miesto.



Predseda KDH Alojz Hlina pre TASR uviedol, že Figeľ je logickou a jednoznačnou voľbou, keďže sa zaslúžil o členstvo Slovenska v EÚ. Figeľ zodpovedal za prístupové rokovania SR, a keď sa Slovensko stalo členom Únie, ako prvý Slovák vykonával funkciu eurokomisára. V súčasnosti pôsobí ako osobitný vyslanec Európskej únie (EÚ) pre podporu náboženskej slobody vo svete.



"O súhlase s prijatím ponuky ísť do volieb som sa rozhodol po rozhovore s rodinou a s Manfredom Weberom, predsedom skupiny EĽS v Európskom parlamente a lídrom EĽS v nastávajúcich voľbách. Weberovi na agende náboženskej slobody a spravodlivosti vo svete veľmi záleží," povedal pre TASR Figeľ s tým, že umiestnenie na konci kandidačnej listiny bolo jeho podmienkou pre účasť vo voľbách.



Na Slovensku budú eurovoľby v sobotu 25. mája. Voliť sa bude 14 europoslancov. Politické strany môžu podať kandidačné listiny do 24. februára. Volebná kampaň už prebieha. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré sa začína dňom prvej schôdze Európskeho parlamentu po uskutočnených voľbách.



O kandidačnej listine pre eurovoľby a o príprave na toto hlasovanie rozhodujú v sobotu aj delegáti Republikovej rady Mosta-Híd v Bratislave.