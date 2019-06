KDH zhodnotí eurovoľby a bude hovoriť o príprave na voľby do NRSR

Hnutie získalo v eurovoľbách 9,69 percenta hlasov a patrí mu jeden riadny mandát a na druhý čaká.

Bratislava 22. júna (TASR) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zhodnotí na sobotňajšom rokovaní Rady KDH v Liptovskom Jáne májové voľby do Európskeho parlamentu a bude hovoriť o príprave na budúcoročné voľby do Národnej rady SR. Informovalo o tom KDH.



Hnutie získalo v eurovoľbách 9,69 percenta hlasov a patrí mu jeden riadny mandát a na druhý čaká. Do europarlamentu si sadne opäť Ivan Štefanec, čakateľkou je Miriam Lexmann. Tá má mandát obsadiť až po tom, čo nastane brexit. KDH napadlo výsledky eurovolieb na Ústavnom súde. Považuje za nespravodlivé, že má lepší percentuálny výsledok ako SaS, ale nateraz reálne iba jeden mandát, kým SaS rovno dva. SaS mala v eurovoľbách 9,62 percenta.



Pred budúcoročnými parlamentnými voľbami sa čoraz častejšie hovorí o potrebe spolupráce opozičných strán. Odzneli viaceré výzvy. KDH pozvalo na spoluprácu v kresťansko-konzervatívnom priestore, ktorý je roztrieštený. Spolupráca by však nemala byť formou koalície, ale členstvom v hnutí. KDH je podľa predsedu Alojza Hlinu otvorené pre všetkých ľudí, ktorí vyznávajú jeho hodnoty a individuálne sa prídu rozprávať o zlepšení prostredia na Slovensku.