KDH žiada štátnu volebnú komisiu o zmenu rozhodnutia o M. Lexmann

Bratislava 15. júna (TASR) - Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa pre výsledky májových eurovolieb obrátilo aj na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán. V podnete žiada zrušenie a zmenu jej rozhodnutia o tom, že podmienený mandát pripadá jeho kandidátke Miriam Lexmann. KDH sa už preto začiatkom mesiaca obrátilo aj na Ústavný súd SR.



"Komisia môže aj sama napraviť takéto svoje konanie a uviesť ho do súladu s ústavou a volebným zákonom. Preto sme toho názoru, že je v právomoci komisie prehodnotiť a zmeniť svoje uznesenie tak, aby bol jeho obsah v súlade s ústavou a volebným zákonom," uviedol hovorca KDH Stano Župa.



Hnutie považuje za nespravodlivé, že vo voľbách skončilo lepšie ako SaS, a predsa nemá priamo dva mandáty, kým SaS áno. KDH má na jeden čakať, kým nastane brexit. "Nemôže byť predsa spravodlivé, aby moji voliči zvýšili pravdepodobnosť môjho zvolenia tým, ak by mi niektorí nedali svoj hlas,” povedala Lexmann.



Mandáty sa udeľovali podľa novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú v januári schválil parlament. Tá hovorí, že jeden zo zvolených slovenských europoslancov sa neujme mandátu až do termínu brexitu. Slovensku má po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ pripadnúť jedno z britských kresiel. Podľa novely by sa mandátu neujal zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia.