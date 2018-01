Kiska nebude podľa B.Bugára opäť kandidovať, postup Mosta je otázny

Bugár nateraz nevie povedať, ako sa k prezidentským voľbám a k prípadnej Kiskovej kandidatúre postaví Most-Híd.

Bratislava 7. januára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska sa podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára nebude opäť uchádzať o tento post. Bugár nateraz nevie povedať, ako sa k prezidentským voľbám a k prípadnej Kiskovej kandidatúre postaví Most-Híd. „Ak bude pán prezident rozhodnutý, čo urobí, potom sa k tomu postavíme,“ povedal v rozhovore pre TASR.



Bugár, ktorý dlhodobo obsadzuje popredné priečky rebríčkov dôveryhodnosti politikov, nad vlastnou prezidentskou kandidatúrou neuvažoval. „To sú veci, o ktorých som ešte nerozmýšľal. Strana bude musieť rozmýšľať, akú stratégiu zvolí,“ uviedol. Hoci v minuloročných krajských voľbách preferoval koalície so Smerom-SD a SNS, s ktorými aj vládne, do prezidentských volieb zrejme spolu nepôjdu.



„Smer aj SNS chcú vlastných kandidátov, takže aj tam sa budeme musieť rozhodnúť, čo je pre nás lepšie a kde sa strana vidí v budúcnosti. Ale je to ešte ďaleko,“ doplnil Bugár s tým, že prezidentské voľby budú až v roku 2019. „Momentálne sa zaoberáme komunálnymi voľbami,“ uviedol. V tých si podľa Bugára musia základné stranícke organizácie povedať, čo je pre ne najlepšie. „Nebudeme ich brzdiť. Budú rôzne koalície,“ poznamenal Bugár. Most-Híd podľa jeho slov nevidí dôvod postaviť kandidáta na primátora Bratislavy.