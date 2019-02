Kiska: NR SR má povinnosť čo najskôr zvoliť kanditátov na sudcov ÚS SR

Výsledok hlasovania poslancov, ktorí opäť nevybrali žiadneho kandidáta, označil Kiska za veľkú ranu pre dôveru ľudí v schopnosť politikov poctivo spravovať štát.

Bratislava 14. februára (TASR) - Je povinnosťou parlamentu hľadať spôsob, ako čo najskôr zvoliť chýbajúcich kandidátov na ústavných sudcov, aby mohol Ústavný súd (ÚS) SR fungovať tak, ako to prikazuje ústava. V reakcii na voľbu kandidátov na ústavných sudcov v parlamente to vyhlásil prezident Andrej Kiska. Avizoval, že na budúci týždeň navštívi ústavný súd, kde oznámi postup, ako zabezpečiť aspoň jeho provizórne fungovanie.



Výsledok hlasovania poslancov, ktorí opäť nevybrali žiadneho kandidáta, označil Kiska za veľkú ranu pre dôveru ľudí v schopnosť politikov poctivo spravovať štát. "Povinnosťou Národnej rady — a teda zodpovednosťou vládnej parlamentnej väčšiny — bolo zvoliť 18 kandidátov, z ktorých som ako prezident mal vybral deväť sudcov. Národná rada, a teda parlamentná väčšina, si túto povinnosť nesplnila," skonštatoval.



Tvrdí, že vládna väčšina ignorovala svoju základnú zodpovednosť voči ľuďom, aby štát a jeho ústavné inštitúcie normálne fungovali. "K dispozícii bol dostatok kandidátov a medzi nimi dostatok kvalitných kandidátov – na tom sa zhodovala aj odborná verejnosť. K dispozícii bol aj môj prísľub vymenovať bez zbytočného odkladu polovicu navrhnutých kandidátov," doplnil Kiska.



Hlava štátu poukázala na to, že 12 rokov bolo známe, že bude potrebné naraz vymeniť väčšinu sudcov ústavného súdu. "Napriek tomu parlamentná väčšina zlyhala a znefunkčnila chod základného ústavného orgánu v SR," povedal Kiska. Upozornil, že ústavný súd nie je obyčajný úrad. Pripomína, že na riadne fungovanie demokratických procesov v krajine je životne dôležitý. "Žiaľ, namiesto kvality ústavného súdu dnes Slovensko rieši jeho základnú existenciu. V dôsledku povýšenia osobných záujmov a ega nad záujem krajiny," uzavrel.



Poslanci Národnej rady SR ani v opakovanej verejnej voľbe nezvolili vo štvrtok kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Na voľbe bolo prítomných 143 poslancov, piati neodovzdali hlasovacie lístky. Zo 138 odovzdaných lístkov bolo 49 neplatných a 89 platných. Keďže nebol nikto opäť zvolený, bude nová voľba.



Poslanci mali zvoliť 18 kandidátov, ktorých mali predložiť prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi. Ten mal z nich vymenovať deviatich za tých, ktorým sa 16. februára skončí funkčné obdobie.