Kiska: Občanom treba vysvetľovať, že investície do obrany sú potrebné

Prezident SR si myslí, že do obranných investícií by mali byť viac zapojené napríklad ministerstvá financií.

Bratislava 3. júna (TASR) - Občanom je potrebné vysvetľovať, že investície do obrany krajín sú potrebné. Rovnako potrebná je aj väčšia vzájomná spolupráca medzi NATO a Európskou úniou. Povedal to prezident Andrej Kiska na pondelkovom Plenárnom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO na Slovensku.



"Náklady na obranu sa stali nepopulárnymi. Našou povinnosťou je vysvetľovať občanom, že pokiaľ chceme byť bezpečnejšími, Európa musí plniť túto úlohu. Musíme investovať do našich ozbrojených síl," povedal s tým, že silnejšia Európa si vyžaduje viac. Zdôraznil pri tom aj úlohu spolupráce nielen jednotlivých krajín, ale aj NATO a EÚ.



Kiska apeloval na prítomných poslancov a zdôraznil ich úlohu. Myslí si, že do obranných investícií by mali byť viac zapojené napríklad ministerstvá financií. Podotkol však, že to nie je len záležitosť ministerstiev a zdôraznil úlohu parlamentov, pretože podľa jeho slov práve poslanci schvaľujú rozpočty.



Pri investíciách do obrany krajín je podľa neho potrebné "menej duplikovať" a vynakladať financie relevantne. V tejto oblasti vidí priestor na väčšiu spoluprácu NATO a Európskej únie.



Okrem potrebných zdrojov, bez ktorých nie je možné napredovanie v plánoch únie, zdôraznil aj schopnosť rýchlo reagovať na nové hrozby. "Ako aliancia sme boli schopní vyslať jednotky na našu východnú hranicu a posilniť ju. Sme však naozaj schopní vyslať jednotky dostatočne rýchlo v rámci EÚ?" dodal Kiska.



Parlamentné zhromaždenie NATO je fórum pre politikov a expertov zaoberajúcich sa bezpečnosťou a obranou. Slúži na diskusie o agende, prioritách, analýzach i identifikácii trendov v oblasti obrany a bezpečnosti. Ovplyvňuje rozhodnutia Severoatlantickej aliancie a slúži aj ako spätná väzba pre jednotlivé vlády.



Počas víkendu sa na PZ NATO v Bratislave stretli stovky delegátov z členských a partnerských krajín Severoatlantickej aliancie a ďalších hostí z oblasti Stredomoria, ale napríklad aj z Iraku a Afganistanu.