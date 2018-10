Kiska: Oceňujem, že si naša armáda uvedomuje povinnosti v rámci NATO

Prezident spomenul, že vždy, keď navštívi vojenský ústav, vojaci mu chcú predviesť, akú majú techniku, čo sa s ňou dá robiť a čo nie.

Kamenica nad Cirochou 15. októbra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR, oceňuje, že si naša armáda uvedomuje povinnosti a zodpovednosť v rámci Severoatlantickej aliancie. Uviedol to pri pondelkovej návšteve Vojenského výcvikového priestoru (VVP) Kamenica nad Cirochou na východe Slovenska, kde bol prítomný aj minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS). Ten prezidentovi spolu s vojakmi predstavil spôsobilosti tankovej roty 21. zmiešaného mechanizovaného práporu Trebišov. Súčasťou ukážok boli aj streľby z tanku.



Hlava štátu zdôraznila, že "všetci pracujeme na tom, aby sme z armády spravili spoľahlivého a bezpečného spojenca v rámci Severoatlantickej aliancie. Súčasťou toho je aj modernizácia, ktorá musí byť transparentná a jasne vysvetľovaná ľuďom. A práve aj pri tankoch a pri ťažkej motorizovanej brigáde sme veľa diskutovali o tom, čo treba spraviť, aby sme tie nároky, ktoré sa na nás kladú, splnili," priblížil Kiska a ocenil, že "máme ľudí, ktorí sú obetaví, ktorí svojmu remeslu veľmi dobre rozumejú a ktorí dokážu dokonca aj takého amatéra ako ja naučiť trochu strieľať z guľometu alebo jazdiť tankom".



Prezident spomenul, že vždy, keď navštívi vojenský ústav, vojaci mu chcú predviesť, akú majú techniku, čo sa s ňou dá robiť a čo nie. "Prvýkrát v živote som sedel v tanku. Dokonca som ho mohol chvíľku riadiť," poznamenal s tým, že tankisti to nemajú jednoduché. "Ale ako povedali, vždy všade máme prednosť, takže vždy, keď sa presúvame po nejakom teréne, vieme, že ho určite zdoláme," doplnil.



Minister obrany SR povedal, že Pozemné sily Ozbrojených síl SR neboli modernizované desiatky rokov, čo sa odzrkadľuje aj na ich súčasnom stave. "Preto pokračujeme v naozaj systémovej a systematickej modernizácii". Zároveň vyzdvihol dôležitosť práce príslušníkov vyššie spomínaného práporu pri celkovom zabezpečovaní obrany SR. "A keďže máme naozaj špičkový personál, zaslúži si pracovať s kvalitnou a spoľahlivou technikou. Samozrejme platí, že do modernizácie našich ozbrojených síl chceme v čo najväčšej miere zapojiť domáci obranný priemysel," dodal.



Ako TASR informovala hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková, VVP Kamenica nad Cirochou je súčasťou Vojenského obvodu Valaškovce, ktorý vznikol v roku 1933, pričom je stopercentne majetkovo vysporiadaný a je vo vlastníctve štátu. "VVP Kamenica nad Cirochou slúži na komplexné zabezpečenie výcviku Ozbrojených síl SR. Poskytuje najmä podmienky na streľbu z ručných, tankových a vrtuľníkových zbraňových systémov, taktiež slúži na výcvik BVP (bojové vozidlo pechoty, pozn. TASR). Okrem toho v ňom prebiehajú aj súčinnostné výcviky s Hasičským a záchranným zborom Humenné a Policajným zborom SR," vysvetlila. Capáková ďalej uviedla, že plnenie úloh VVP Kamenica nad Cirochou zabezpečuje 15 profesionálnych vojakov a 36 zamestnancov Ministerstva obrany SR v nepretržitom režime. "Do dnešnej ukážky sa zapojilo celkovo 62 profesionálnych vojakov s 13 kusmi techniky," dodala.



Prezident SR Andrej Kiska pred návštevou výcvikového priestoru položil v centre Kamenice nad Cirochou veniec k Pamätníku obetiam padlým v II. svetovej vojne.