Kiska požiadal o registráciu strany Za ľudí, odovzdal 16.000 podpisov

Exprezident priblížil, že na programe strany stále pracuje viac ako 16 pracovných skupín. Zdôraznil, že jedným z ich cieľov bude prinavrátiť Slovensko do rúk občanov.

Bratislava 5. augusta (TASR) - Exprezident Andrej Kiska v pondelok požiadal o registráciu novovznikajúcej strany Za ľudí. Na Ministerstve vnútra (MV) SR odovzdal 16.000 vyzbieraných podpisov od občanov.



"Pripravujeme náš snem, ktorý bude koncom septembra. Na sneme budú zvolení predseda, podpredsedovia, všetky orgány, tak ako to zákon stanovuje, a zároveň predstavíme program," povedal. Kiska podľa svojich slov bude kandidovať na predsedu strany. Neočakáva, že by na ustanovujúcom sneme strany kandidoval na tento post aj niekto iný, dodal však, že sa neobáva ani takejto situácie.







Exprezident priblížil, že na programe strany stále pracuje viac ako 16 pracovných skupín. Zdôraznil, že jedným z ich cieľov bude prinavrátiť Slovensko do rúk občanov.



V prípravnom výbore strany sú spolu s Kiskom bývalá europoslankyňa Jana Žitňanská, exhovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Mária Kolíková a poradca exprezidenta pre vnútornú politiku Michal Luciak.



Na registráciu strany je potrebných aspoň 10.000 podpisov. Ministerstvo vnútra má do 30 dní od ich odovzdania rozhodnúť o registrácii strany. Na Slovensku je zatiaľ registrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí.