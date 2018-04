KISKA: Problém start-upov spočíva v tom, že mladí sa obávajú neúspechu

Prezident SR sa domnieva, že start-upové prostredie veľmi pomáha mladým ľuďom s registráciou spoločnosti a samotnými začiatkami.

Soul 12. apríla (TASR) - Všeobecný problém start-upov po celom svete spočíva najmä v tom, že mladých ľudí je potrebné presvedčiť, aby sa nebáli neúspechu, uviedol prezident SR Andrej Kiska po prehliadke centra pre inovácie a start-upy Pangyo Techno Valley, známe ako juhokórejské Silicon Valley. "Neúspech je súčasťou každého jedného úspechu. Mladí ľudia sa nesmú báť neúspechu, mali by si to vyskúšať a ísť za tým," vyhlásil Kiska.



"Miesta, kde sa rodia start-upy, kde sa rodia nové myšlienky, kde sídlia tisíce mladých ľudí s novými nápadmi. Južná Kórea patrí z pohľadu pomoci start-upom medzi krajiny, ktoré dávajú najviac peňazí na start-upy ako také," ocenil prezident.



Kiska sa domnieva, že start-upové prostredie veľmi pomáha mladým ľuďom s registráciou spoločnosti a samotnými začiatkami. "Rok sa venujú týmto start-upom, všetko to platí štát, respektíve štátne firmy. Pomáhajú im dostať sa cez to najťažšie obdobie prvého roka, aby potom mohli byť úspešní. Pravdaže, nie všetkým sa to podarí," konštatoval prezident, pričom zdôraznil, že percento úspešných sa pohybuje niekde pod číslom desať.



"Ale čo je dôležité, že to skúšajú a keď nevyjde jeden projekt, aby si mohli vyskúšať ďalší," uzavrel.



Centrum pre inovácie Pangyo Techno Valley v súčasnosti zastrešuje približne 127 start-upov, z toho 89 pochádza zo zahraničia. Začínajúci start-upisti majú k dispozícii 54 mentorov a centrum spolupracuje so 41 lokálnymi univerzitami. Od roku 2014 počet zamestnancov vzrástol o vyše 25 percent (na takmer 73.000 ľudí). Z toho 21,9 percenta tvoria ženy a 45,3 percenta výskumníci.



Prezident SR sa stretol s vedením Hyundai-Kia

Andrej Kiska v posledný deň svojej oficiálnej návštevy Kórejskej republiky začal program v automobilovom koncerne Hyundai-Kia. Ocenil, že z mnohých závodov, ktoré majú na svete, práve ich produkty vyrobené na Slovensku majú najvyššiu kvalitu. Zároveň však zdôraznil, že by bol rád, ak by sa na Slovensku oblasť výroby rozšírila i o výskum.



"Kia patrí medzi absolútnu svetovú špičku vo výrobe automobilov. Boli sme pozrieť inovačné centrum, centrum, kde sa vyvíjajú a pripravujú nové autá. Diskutovali sme veľa o tom, čo spraviť, aby u nás nebola len výroba, ale aj výskum. Kia je veľmi spokojná so závodom na Slovensku. Z mnohých závodov, ktoré majú po celom svete, práve zo závodu na Slovensku vychádzajú výrobky s najvyššou kvalitou," skonštatoval prezident po návšteve.



Súčasťou prehliadky inovačného centra bol aj "crash test" (test bezpečnosti) a skúška automobilov. "Vyskúšali sme si aj zajazdiť, po štyroch rokoch som si konečne sadol na chvíľu za volant. Vyskúšali sme športové autá, aj autá na elektrický pohon," spresnil Kiska, pričom dodal, že s predstaviteľmi spoločnosti diskutoval aj o budúcnosti áut. "Automobilový priemysel pôjde smerom k znižovaniu emisií, k znižovaniu škodlivín. Autá na elektrický pohon majú svoju budúcnosť," uzavrel.



Návšteva slovenskej delegácie v Kórejskej republike prispela i k tomu, že vedenie Slovenskej akadémie vied (SAV) podpísalo s Národnou výskumnou nadáciou (National Research Foundation) memorandum o porozumení. "Zmyslom toho memoranda je to, že aj keď máme rámec spolupráce v rámci SR - V4 a Kórea -, toto bude na báze bilaterálnej, kde slovenskí výskumníci budú môcť požiadať o projekt, takisto na kórejskej strane. Pokiaľ z obidvoch strán vznikne súhlas, projekt by mal byť finančne podporený," uviedol riaditeľ SAV Pavol Šajgalík.



Ako ďalej spresnil, v súčasnosti ešte nie sú bližšie špecifikované oblasti spolupráce. "V septembri tohto roku by malo byť usporiadané pracovné stretnutie - workshop na Slovensku. Pozvali sme kórejskú stranu. A do toho času by obe strany mali dať na stôl oblasti záujmu. Tam, kde vznikne prienik na obidvoch stranách, to by mala byť téma workshopu, v rámci ktorej by mali vzniknúť projekty," dodal.



Prezident Andrej Kiska ukončil svoju oficiálnu návštevu prehliadkou centra pre inovácie a start-upy Pangyo Techno Valley.