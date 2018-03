Slovensko potrebuje nepolarizujúcu vládu, vyhlásil prezident A. Kiska

Prezident dodal, že je pripravený dôsledne využívať všetky ústavné právomoci hlavy štátu.

Bratislava 17. marca (TASR) - Slovensko potrebuje nepolarizujúcu vládu. Tvrdí to prezident SR Andrej Kiska po piatkových zhromaždeniach v uliciach, na ktoré prišli desaťtisíce ľudí.



"Potrebujeme takú vládu, v ktorej budeme môcť každému členovi veriť, že urobí všetky kroky na rýchle vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej," napísal Kiska na Facebooku. "Len takáto vláda sa môže usilovať o dôveru moju a potom o dôveru Národnej rady a verejnosti," doplnil Kiska s tým, že je pripravený dôsledne využívať všetky ústavné právomoci hlavy štátu.



Kiska tento týždeň prijal do rúk demisiu Roberta Fica. Zostavením novej vlády poveril Petra Pellegriniho, argumentoval tým, že Pellegrini mu doniesol podpisy 79 poslancov parlamentu, ktorí mu ako možnému premiérovi vyjadrili podporu. Žiadna iná väčšina potrebná na vládnutie v súčasnosti podľa Kisku neexistuje.



Pellegrini už avizoval, že začína rokovania o zostavení nového kabinetu, sľúbil, že to bude vec dní a nie mesiacov. "Chcem sa poďakovať všetkým za pokojný priebeh zhromaždení," napísal na Facebooku v reakcii na piatkové udalosti. Ľudia v uliciach politikom odkázali, že demisia Roberta Fica im nestačí.