A. Kiska sa stretol s A. Guterresom, ocenil jeho prejav v OSN

New York/Chicago 27. septembra (TASR) – Slovenský prezident Andrej Kiska ocenil prejav generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN) Antónia Guterresa na aktuálnom 73. zasadnutí Valného zhromaždenia. Urobil tak na vzájomnom stretnutí po jeho stredajšom (26.9.) vystúpení v OSN.



"Ocenil som jeho vystúpenie, ktoré mal, a to zvlášť body, kde hovoril o klimatických zmenách, ale aj o tom, ako je dôležité myslieť na nové technológie, na to, čo to zmení s pracovnými možnosťami našich ľudí," priblížil.



Kiska sa v stredu stretol aj s gruzínskym prezidentom Giorgim Margvelašvilim. "Diskutovali sme o aktuálnej situácii, ako sa Gruzínsku darí a bilaterálnej spolupráci," ozrejmil. Išlo o jeho druhé stretnutie na prezidentskej úrovni v USA. V utorok rokoval s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom.



Po vystúpení v OSN odletel Kiska do Chicaga, kde bude pokračovať vo svojej pracovnej ceste v USA. Navštívi Chicagskú univerzitu, Benediktínsku univerzitu a stretne sa s krajanmi. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky položí prezident veniec k pamätníku T. G. Masaryka.



"Teším sa, že idem na univerzitu, kde pred 100 rokmi prednášal Tomáš Garrigue Masaryk. Masaryka vtedy čakalo na železničnej stanici viac ako 140.000 ľudí a všetci boli nadšení, že je tu možnosť, že vznikne Československo, že je všetko pripravené preto, aby vznikla nová krajina," zhrnul.



Hovoril aj o potrebe spolupráce aj dodržiavaní pravidiel

Potrebu dodržiavania pravidiel, vzájomnej spolupráce či ochrany médií vyzdvihol slovenský prezident Andrej Kiska vo svojom stredajšom (26.9.) prejave na 73. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov (OSN) v New Yorku. Upozornil, že kým budovanie mieru trvalo desiatky rokov, sebecké rozhodnutia ho môžu poškodiť za pár sekúnd.



"Podotkol som, že je nesmierne dôležité, aby OSN plne fungovala. To znamená, aby sa dodržiavali všetky pravidlá a uzavreté dohody. Ak OSN bude plne spĺňať svoju funkciu, malo by to skutočne upokojiť situáciu v každej jednej krajine, kde sú konflikty. Dôležité je, aby každý jeden politik bral OSN a jeho rezolúcie správne, aby OSN efektívne fungovala," povedal na margo svojho prejavu. V súčasnosti si podľa neho treba uvedomovať, aký je svet "maličký" a ako dianie v jednej krajine dokáže ovplyvňovať druhú.



Kiska je presvedčený, že OSN bude slúžiť svojmu účelu vtedy, ak budú jednotlivé štáty dodržiavať svoje záväzky. "Pokiaľ budeme rešpektovať pravidlá, zásady a budeme ich ochotní brániť," zdôraznil vo svojom vystúpení v OSN. Za dôležitú považuje jednotu pri realizácii rozvojových cieľov, v boji proti zmene klímy alebo riešení problematiky migrácie.



"Často sme riadení sebectvom a krátkodobými záujmami. Namiesto rozšírenia slobody, spolupráce a zdravej konkurencie zavádzame sankcie a obchodné vojny," uviedol Kiska. Zdá sa mu, že dodržiavanie pravidiel sa stalo staromódnym a ich ignorovanie znakom moci. Pripomenul, že žiadna krajina však nedokáže súčasným globálnym výzvam čeliť osamote či už ide o migráciu, terorizmus, klimatické zmeny, alebo hospodársky rast.



Slovenský prezident svetovým lídrom v prejave pripomenul aj potrebu spolupráce. Politici podľa neho budú môcť iba vtedy slúžiť ľudom, keď pochopia jej skutočnú hodnotu. "Ak skutočne chceme zmeniť tento svet a planétu k lepšiemu, musíme premýšľať o iných - jednotlivcoch, národoch a krajinách," skonštatoval s tým, že to treba vysvetľovať aj ľuďom.



Poukázal pritom, že problémy jednotlivých krajín sa môžu stať celosvetovými za pár minút. Zdôraznil preto nezastupiteľnú úlohu OSN pri prekonávaní rozdielov. Rovnako potrebu rešpektovania suverenity a územnej celistvosti pre globálnu bezpečnosť. "Obsadenie Gruzínska, Ukrajiny a destabilizácia v regióne sú len jedným z mnohých príkladov toho, že dodržiavanie pravidiel sa nahrádza bezohľadnou mocenskou politikou," doplnil.



Kiska zároveň odsúdil používanie chemických zbraní v Sýrii, ako aj otravu Skripaľovcov v anglickom Salisbury. "Páchatelia sa vyhýbajú zodpovednosti a nehanebne popierajú fakty. Je našou zodpovednosť uistiť sa, že neuniknú bez trestu," uviedol. Znepokojený je aj škodlivými aktivitami v kybernetickom priestore. Obáva sa, že rastúca manipulácia na sociálnych sieťach podkopáva demokraciu vo svete.



Prezident tiež kritizoval politických lídrov, ktorí v boji proti extrémizmu a propagande využívajú rovnaké nástroje a rétoriku. "Jedinou úprimnou odpoveďou je podpora tolerancie, slobody prejavu a kritického myslenia v spoločnosti," tvrdí.



Slovenská hlava štátu v prejave zdôraznila aj význam slobodných médií, novinárov označil za spojencov a strážcov zásad. "Mali by sme sa obávať zvýšených útokov na novinárov, pokusov odstrániť slobodu tlače a rastúce obmedzenia občianskej spoločnosti. Rozširuje sa klíma nenávisti, zobrazujúc ich ako nepriateľov štátu, národa alebo viery," zhrnul s tým, že médiá majú kľúčovú úlohu v snahe o lepší svet a musia byť preto chránené.



Prezident Kiska vystúpil v OSN po štvrtýkrát. Keďže sa o funkciu už uchádzať nebude, išlo o jeho posledné vystúpenie v úrade na Valnom zhromaždení OSN.



Osobitná spravodajkyňa TASR Alena Klepochová