REAKCIE NA KISKOVU SPRÁVU: Sklamaný Pellegrini a spokojná opozícia

A. Danko: V politike nemožno brať veci osobne, je dôležité kritiku aj prijať

B. Bugár: A. Kiska hodnotil vládu, nie stav republiky

R. Fico: A. Kiska mal prejav opozičného politika, zneužíva svoju funkciu

Koalícia: Prezidentov prejav bol veľmi kritický, chýbali pozitíva

Opozícia chváli prezidentovu správu o stave republiky

Bratislava 13. júna (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska viac nie je nadstraníckou hlavou štátu, ale po prednesení správy o stave republiky v ňom vidieť budúceho opozičného politika. Novinárom to v reakcii povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že je z prejavu Kisku sklamaný.povedal Pellegrini s tým, že Kiska zároveň žiadal občanov, aby boli na krajinu hrdí.Podľa Pellegriniho prezident hovoril veľa o právnom štáte a apeloval na morálne autority a o návrate dôvery občanov v inštitúcie.odkázal predseda vlády.Pripustil, že sa robia aj chyby,dodal Pellegrini.Dôležité je kritiku prijať, v politike totiž nemožno brať veci osobne. Novinárom to v reakcii na správu o stave republiky, ktorú predniesol prezident SR Andrej Kiska, povedal šéf parlamentu a líder SNS Andrej Danko.poznamenal.Danko odmietol Kiskov prejav kritizovať tak, ako to urobili napríklad predstavitelia Smeru-SD.dodal.Referát prezidenta Andreja Kisku na pôde Národnej rady SR bol prejavom hodnotiacim činnosť vlády a nie stav republiky. Myslí si to predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár.podotkol Bugár.Aj on, podobne ako premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), tvrdí, že v Kiskovej správe zanikli pozitívne pasáže.dodal Bugár. Na rozdiel od Pellegriniho si však nemyslí, že Kiska si prejavom chystal pôdu pre budúce pôsobenie v politike.Prezident SR Andrej Kiska svojim prejavom o stave republiky potvrdil, že je opozičným politikom. Žiadna vízia, len kritika. Novinárom to povedal šéf Smeru-SD a expremiér Robert Fico.odkázal Fico.Strana Smer-SD podľa jeho slov očakávala, že prezident použije nejakú mieru sebareflexie. "myslí si Fico.Predstavitelia Smeru-SD sú teda z Kiskovho prejavu sklamaní.konštatoval šéf Smeru-SD.Zároveň avizoval, že jeho strana pripraví návrh, aby každý, kto bude v roku 2019 kandidovať na prezidenta, bol zbavený obchodného, daňového či bankového tajomstva.myslí si.Fico si prejav hlavy štátu nevypočul osobne v rokovacej sále.vysvetlil.Na otázku, či v Smere-SD uvažujú o premiérovi Petrovi Pellegrinim (Smer-SD) ako o kandidátovi na prezidenta, Fico odvetil, že je to hlúposť.Správa o stave republiky, ktorú poslancom NR SR predniesol prezident Andrej Kiska, bola podľa koalície veľmi kritická. Koaličným poslancom v nej chýbali pozitíva.uviedol pre TASR predseda Mosta-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár, podľa ktorého pozitívne a štátnické pasáže v prejave prezidenta zanikli.Poslanec Smeru-SD Ľubomír Petrák považuje Kiskov prejav za nevyvážený.uviedol Petrák.Nepozdávalo sa mu množstvo kritiky v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Takéto komplikované prípady sa podľa neho nevyšetrujú ľahkodoplnil Petrák. Na Kiskovom mieste by bol opatrnejší aj v pasážach o majetkových kauzách.Kiska mohol podľa Petráka pochváliť rast ekonomiky či pokrok vo vývoji verejných financií.poznamenal Petrák.Aj podľa exministra kultúry Mareka Maďariča (Smer-SD) podal Kiska správu o stave spoločnosti najmä z negatívneho pohľadu, ktorý je však "dosť podstatný". S viacerými charakteristikami Maďarič súhlasí. "povedal Maďarič. Súhlasí, že jeden z problémov Slovenska je nerovnosť pred zákonom." myslí si Maďarič.okomentoval prezidentov prejav podpredseda SNS Anton Hrnko. Na správu sa treba podľa neho pozerať nielen podľa toho, čo je povedané, ale aj kto to hovorí.podotkol.Aj jeho stranícky kolega, podpredseda Jaroslav Paška, hodnotí Kiskov prejav ako veľmi kritický voči súčasnej vládnej garnitúre.doplnil.Opozícia je spokojná so správou o stave republiky, ktorú predniesol poslancom NR SR prezident SR Andrej Kiska. Hlava štátu bola podľa opozície kritická, ale hovorila pravdu. V Kiskovom prejave opoziční poslanci nevideli jeho budúce politické ambície.povedal líder OĽaNO Igor Matovič.Jeho kolegyňa Veronika Remišová oceňuje, že prezident vrátil pozornosť spoločnosti na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorá v tomto momente stále nie je vyriešená.doplnila.Podpredseda SaS Ľubomír Galko hodnotí Kiskov prejav lepšie ako ten minuloročný.uviedol Galko. Prezident si podľa neho nerobil PR pre svoju politickú budúcnosť.“ doplnil.Pre jeho stranícku kolegyňu Janu Kiššovú bol prejav veľmi silný a emotívny.uviedla podpredsedníčka SaS.Aj nezaradeného poslanca a šéfa mimoparlamentnej strany Spolu Miroslava Beblavého potešilo, že prezident, napriek tomu, že ohlásil politickú budúcnosť, hovoril pravdu bez ohľadu na to, či je populárna, alebo nie.povedal Beblavý.skonštatoval predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Prezidentov prejav považuje za vyvážený, ale má výhrady.doplnil Kollár.