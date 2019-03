Kiska: Starostov obcí trápia sneh, obedy zadarmo i absencia telocviční

V rámci výjazdu do Ilavského okresu prezident absolvoval besedu so študentmi SOŠ v Pruskom, navštívil ilavskú radnicu a dubnickú spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou čistiarní vôd pre domácnosti.

Dubnica nad Váhom 14. marca (TASR) – Nesystémovosť pri odpratávaní snehu v obciach, obedy pre žiakov zadarmo a rekonštrukcie škôl a telocviční sú najväčšie problémy, ktoré trápia starostov a primátorov po celom Slovensku. Po štvrtkovom stretnutí s primátormi a starostami Ilavského okresu to povedal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.



„Témou, ktorá je veľmi bolestivá, sú obedy zadarmo. Dvaja starostovia skonštatovali, že na to jednoducho nemajú kapacitu. Nejde len o trochu väčšie kotly a možno jedného či dvoch pracovníkov navyše, ale dokonca ide o celé prístavby k jedálňam. To bude len veľmi ťažko realizovateľné,“ zdôraznil prezident.



Ako dodal, podľa informácií starostov 13 percent škôl na dedinách nemá vlastné telocvične. „Sú to, žiaľ, rozpočty veľmi vysoké a je veľmi ťažké získať na ne peniaze,“ pripomenula hlava štátu.



V rámci výjazdu do Ilavského okresu vo štvrtok prezident absolvoval besedu so študentmi Strednej odbornej školy v Pruskom, navštívil ilavskú radnicu a dubnickú spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou čistiarní vôd pre domácnosti. Absolvoval tiež stretnutie s vedením poľnohospodárskeho družstva v Pruskom.



„Bol som milo prekvapený, za akú relatívne malú sumu sa dá pri každom dome postaviť čistiareň vôd. Sú tam síce ešte nejaké problémy s legislatívou, ale je to jedna z ciest. Máme stále dedinky, kde kanalizáciu podľa mňa nezažijú ani naše deti a odpad sa vypúšťa do potokov a na polia. Ak nemáme zdroje na kanalizáciu, mali by sme nachádzať zdroje na podporu čistiarní pre jednotlivé domy. Ak by podľa starostov existoval na čistiarne nejaký podporný program, obyvatelia obcí by do toho určite išli,“ doplnil Kiska.



Po stretnutí s primátormi a starostami obcí Ilavského okresu na dubnickej radnici navštívil prezident Stredisko Evanjelickej diakonie a absolvoval stretnutie so seniormi v obci Košeca.