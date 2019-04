Kiska v pondelok oznámi postup pri vymenovaní sudcov Ústavného súdu

Nezvolenie dodatočného počtu kandidátov a postup parlamentu považuje za porušenie ústavy a demokracie.

Bratislava 14. apríla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska v pondelok (15. 4.) oznámi, ako bude postupovať v prípade menovania nových sudcov Ústavného súdu (ÚS). Uviedol to v diskusnej relácii TA3 V politike.



"Dostal som sa do nepríjemnej situácie, keď nemám dostatočný počet kandidátov, z ktorých môžem menovať potrebný počet nových sudcov, aby bol ÚS v plnom zložení, zároveň však musím dbať na riadny chod ústavných orgánov," zdôraznil.



Priznal, že o riešení so svojím tímom veľa diskutuje. Nezvolenie dodatočného počtu kandidátov a postup parlamentu považuje za porušenie ústavy a demokracie. Medzi kandidátmi bolo podľa neho veľa schopných a zvoliteľných uchádzačov.



Pripúšťa, že do konca svojho mandátu nebude mať možnosť doplniť svojím menovaním počet sudcov, ktorý je potrebný na plné obsadenie ÚS. "Mojou povinnosťou je menovať čo najväčší možný počet, respektíve nájsť riešenie, ale pri tom doterajšom postupe Národnej rady sa môže stať, že to ostane na novú pani prezidentku," povedal.