Kiska v stredu poverí dočasným vedením rezortu kultúry Pellegriniho

Abdikáciu Mareka Maďariča prevzal prezident Andrej Kiska v pondelok 5. marca.

Bratislava 6. marca (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska poverí v stredu 7. marca podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho (Smer-SD) dočasným vedením ministerstva kultúry. Oznámila to prezidentská kancelária. Pellegriniho navrhol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).



Miesto ministra kultúry sa uvoľnilo po odchode Mareka Maďariča. Jeho abdikáciu prevzal prezident v pondelok 5. marca. Maďarič z vlády odišiel po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"Neviem si po vražde novinára, či sa už potvrdí, alebo nie, že to súviselo s jeho prácou, predstaviť, že by som naďalej pôsobil vo funkcii šéfa tohto rezortu," odôvodnil svoj odchod Maďarič, ktorý ostáva radovým členom Smeru-SD a vracia sa do parlamentu.