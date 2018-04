Kiska vymenuje vo štvrtok Zmeka za náčelníka Generálneho štábu OS

Prezident SR takisto povýši štyroch generálov do vyššej hodnosti a vymenuje aj jedného nového generála Ozbrojených síl SR.

Bratislava 25. apríla (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska vymenuje Daniela Zmeka za náčelníka Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) SR vo štvrtok (26.4.) o 15.15. h. V stredu túto nomináciu schválila vláda. Kiska vo štvrtok takisto povýši štyroch generálov do vyššej hodnosti a vymenuje aj jedného nového generála Ozbrojených síl SR, informovala prezidentská kancelária.



Zmeko má nahradiť v čele GŠ Milana Maxima, ktorého funkčné obdobie uplynie 6. mája. Kiska prijme Maxima vo štvrtok krátko pred Zmekom.



Zmeko spĺňa podľa ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) "všetky zákonné podmienky a má všetky profesionálne predpoklady na výkon tejto funkcie". Výber Zmeka spomedzi všetkých slovenských generálov označil Gajdoš ako najperspektívnejšiu voľbu aj z vekového hľadiska a „tajný tromf do budúcnosti" s tým, že po ukončení štvorročného obdobia v pozícii náčelníka GŠ by Zmeko mohol kandidovať na post podpredsedu vojenských výborov EÚ alebo NATO.



So Zmekom nie je spokojná časť opozície. OĽaNO tvrdí, že na tejto funkcii musí byť "ten najlepší z najlepších". "Túto podmienku generálmajor Zmeko nespĺňa. Nemá na to dostatok skúseností, a aj spôsob, akým vedie verejné obstarávanie obrnených vozidiel ho na tento post diskvalifikuje," myslí si Eduard Heger z OĽaNO. Heger tvrdí, že "v ozbrojených silách je pripravených viacero vhodných kandidátov".