Kiska vyzýva ľudí, aby išli voliť: Ide o naše Slovensko v našej Európe

Veľké problémy, ktoré nepoznajú hranice, podľa prezidenta nedokážu štáty zvládnuť samy.

Bratislava 22. mája (TASR) - Slovensko potrebuje v Európe silný slovenský hlas. Vyhlásil to prezident SR Andrej Kiska vo svojom prejave, ktorý odvysielal RTVS. Vyzval v ňom ľudí, aby využili svoje právo a prišli v sobotu 25. mája voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. "Ide o naše Slovensko v našej Európe," zdôraznil s tým, že my všetci sme Európania.



"Milovať svoju dedinu, mesto, región alebo národ nie je v rozpore s tým, že človek môže byť presvedčeným Európanom," poukázal Kiska. Eurovoľby podľa jeho slov významne ovplyvnia to, ako sa nám na Slovensku bude žiť a dariť. "Európska únia je našou úniou, miestom, ktoré patrí nám rovnako, ako aj ostatným členským štátom," doplnil.



Prezident poukázal na zložité diskusie, ktoré Úniu čakajú a ovplyvnia aj Slovensko. Pripomenul napríklad brexit. Hovoril aj o hlase tých, ktorí o Európe pochybujú a žiadajú návrat späť. "Preto aj hlas ľudí, ktorí naše záujmy budú reprezentovať, ktorých si v sobotu zvolíme, musí mať silný mandát. My, občania, musíme ukázať, že toto je naša Európa, že nám na jej osude a budúcnosti záleží. Že cítime zodpovednosť za jej správu a fungovanie," uviedol.



Veľké problémy, ktoré nepoznajú hranice, podľa prezidenta nedokážu štáty zvládnuť samy. "So zmenami klímy dokážeme urobiť sami iba málo. Voda, vzduch ani pôda nepoznajú ľudské hranice. Len ťažko môžeme diktovať podmienky globálnym spoločnostiam s rozpočtami väčšími než má Slovensko. A ani najväčšiu súčasnú hrozbu pre demokraciu – dezinformácie a propagandu, neporazíme inak, než tým, že spojíme sily," poukázal.



Prezident vyzdvihol pozitíva Únie, označil ju za úžasný projekt, ktorý priniesol nielen hospodársky rozvoj a solidaritu, ale aj slobodu, voľnosť a mier. Hlava štátu poukázala aj na to, že hoci na Slovensku väčšina ľudí podporuje členstvo v EÚ, v posledných voľbách hlasovalo iba 13 percent voličov, čo bolo najmenej zo všetkých krajín.



Prezident upozorňuje, že ak nepríde voliť tá výrazná väčšina ľudí na Slovensku, ktorá si členstvo v EÚ váži a želá si pevné spojenectvo, vzdáva sa možnosti ovplyvniť našu budúcnosť. A hrozí podľa neho, že preváži hlas politikov, dokonca extrémistov, ktorým spoločná Európa prekáža. "Preto vás ako prezident vyzývam, využite svoje právo a príďte voliť," uzavrel Kiska.