Kiska z kandidátov na Ústavný súd nemohol nikoho vybrať ani odmietnuť

O miesto na ÚS má záujem celkovo 40 uchádzačov. Verejné híringy sa začnú v stredu 23. januára.

Bratislava 22. januára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska zatiaľ nemohol žiadneho z kandidátov na ústavných sudcov vybrať ani odmietnuť. Sudcov Ústavného súdu (ÚS) SR totiž vyberá z 18 kandidátov, ktorých zvolia v Národnej rade SR, čo sa zatiaľ nestalo. V utorok to povedal prezidentov hovorca Roman Krpelan.



"Prezident netuší, koho národná rada zo 40 kandidátov navolí a predloží. Kritériá prezidenta sú verejne známe: odbornosť a morálka," dodal Krpelan.



Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa v utorok vyjadril, že nepočul o tom, že by predseda Smeru-SD Robert Fico plánoval odstúpiť z kandidatúry na ústavného sudcu. Jeho kandidatúra je podľa neho platná.



Kandidátov na sudcov ÚS SR čaká tento týždeň vypočúvanie v parlamentnom ústavnoprávnom výbore. O miesto na ÚS má záujem celkovo 40 uchádzačov. Verejné híringy sa začnú v stredu 23. januára. Výbor si na ne vyhradil tri dni.



Voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.