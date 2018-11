Klauni prinesú onkologickým pacientom už ôsmy raz Kôš plný humoru

Na prvej tohtoročnej návšteve boli v pondelok v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave.

Bratislava 5. novembra (TASR) - Už ôsmy rok navštevujú profesionálni zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors dospelých onkologických pacientov v šiestich nemocniciach v rôznych regiónoch Slovenska s projektom Kôš plný humoru. Na prvej tohtoročnej návšteve boli v pondelok v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave.



Podľa onkopsychologičky Lucie Vasiľkovej z NOÚ sa aj pacienti s onkologickými ochoreniami radi smejú. Aj hospitalizovaní aj ich blízki aspoň na chvíľu zaženú ťaživé myšlienky na chorobu. Profesionálni zdravotní klauni navštevujú hlavne hospitalizované deti, avšak na jeseň vždy cestujú po Slovensku a zavítajú aj k dospelým pacientom na onkologických klinikách. Program Kôš plný humoru realizuje OZ Červený nos Clowndoctors od roku 2011, uviedlo to v tlačovej správe.



"Nie je pravda, že na onkológii sa len plače a musí byť ticho," hovorí onkopsychologička Vasiľková. Humor dokáže uvoľniť psychické napätie, zmierňuje strach, láme bariéry a nabíja pozitívnou energiou. "Niektorí pacienti majú aj svoj špecifický 'onkohumor', ktorý je trochu čierny, ale dokáže byť veľmi prínosný. Aj v psychológii sa hovorí o tom, že humor patrí medzi zrelé obranné mechanizmy našej psychiky. Smiech dokáže odľahčiť aj tie najnáročnejšie chvíle – pacientom, aj ich blízkym,” dodáva Vasiľková.



Zdravotní klauni vedia, že návštevy dospelých si vyžadujú iný prístup, ako klauniády pre deti. Dôležitá je predovšetkým empatia a schopnosť klauna vycítiť náladu a rozpoloženie pacienta. "Každý potrebuje humor. Aj chorým dospelým veľmi dobre padne, keď ich vytrhneme zo všednosti a dlhých chvíľ na oddelení. Možno zo začiatku sú ostýchaví a hanbia sa smiať pred druhými, no keď sa nálada podarí uvoľniť, zabávajú sa všetci," hovorí zdravotná klaunka Mariana Kovačechová alias Doktorka Frčka Strelená.



Zdravotný klaun Roman Slanina alias Doktor Ondrej Gips dodáva: "Personál, ktorý ošetruje dospelých pacientov na onkológii, spočiatku neveril, že by sme mohli zmeniť ich vnímanie vlastného vážneho stavu. Boli prekvapení, že je to možné. Je to taký malý zázrak."



Aj zdravotnícky personál sa teší na klaunov. "Tento program vnímam veľmi pozitívne. Klauni potešia nielen pacientov, ale aj personál. Je to úžasné oživenie," tvrdí vedúca sestra Oľga Štípalová z onkologickej kliniky fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici.



Program realizuje OZ Červený nos Clowndoctors už po piaty raz aj s podporou spoločnosti Siemens Healthineers. Profesionálni zdravotní klauni v novembri navštívia ešte onkologické kliniky a oddelenia v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, Univerzitnej nemocnici Ružinov v Bratislave, Fakultná nemocnici Nitra a Fakultnej nemocnici s poliklinikou Žilina.