Klausová končí ako veľvyslankyňa ČR na Slovensku

Ambasádu ČR po odchode Klausovej dočasne povedie zástupca veľvyslanca.

Praha 31. marca (TASR) - Livia Klausová na vlastnú žiadosť končí svoje pôsobenie ako veľvyslankyňa ČR na Slovensku. Podľa sobotnej správy spravodajského servera iDNES.cz to potvrdila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí ČR Michaela Lagronová.



Manželka bývalého prezidenta ČR Václava Klausa sa podľa denníka Blesk, ktorý o tom informoval ako prvý, cíti byť unavená a chce sa venovať vnúčatám.



Lagronová podľa iDNES.cz dodala, že "až do vymenovania nového veľvyslanca, ktorému musí hostiteľská krajina udeliť súhlas, nemôžeme oznámiť meno jej nástupcu". Ambasádu ČR po odchode Klausovej dočasne povedie zástupca veľvyslanca.



Server iDNES.cz dodal, že Klausová je veľvyslankyňou ČR v SR od decembra 2013. Jej vyslanie na Slovensko presadzoval prezident ČR Miloš Zeman, ktorý sa kvôli tomu dostal do sporu s vtedajším šéfom českej diplomacie Karlom Schwarzenbergom. Veľvyslankyňou sa Klausová stala až neskôr - za pôsobenia úradníckej vlády Jiřího Rusnoka.