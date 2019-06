Rezort pôdohospodárstva zmeny ohľadom klietkového chovu neplánuje

Spotrebitelia zatiaľ podľa rezortu na obmedzenie klietkového chovu netlačia.

Bratislava 23. júna (TASR) - Obmedzenie chovu hospodárskych zvierat v klietkach môžu svojim výberom ovplyvniť spotrebitelia, jeho zákaz by však mohol zvýšiť ceny a ovplyvniť sebestačnosť. Tvrdí to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. To sa podľa vyjadrení svojho tlačového odboru zmenám takýmto smerom nebráni, ale zatiaľ ich ani neplánuje.



Spotrebitelia zatiaľ podľa rezortu na obmedzenie klietkového chovu netlačia. Ako príklad uvádza chov hydiny: "Podľa našich informácií len jedenásť percent slovenských spotrebiteľov preferuje vajcia z podstielkového chovu. Spôsobuje to možno aj fakt, že cena vajec z podstielkového chovu býva často oveľa vyššia," konštatuje rezort. Upozorňuje tiež na kontamináciu vajec a vysokú mortalitu nosníc z podstielkového chovu.



Ministerstvo tiež varuje, že výmena technológie je časovo a priestorovo náročná a predstavuje pre chovateľov náklady navyše. V tejto súvislosti, že chovatelia hydiny len nedávno prešli z obyčajných klietok na obohatené. "Pre agrorezort je dôležité zachovať kvalitnú a bezpečnú produkciu slovenských produktov dostupných pre slovenského spotrebiteľa a zároveň udržať vyhovujúce štandardy chovu hospodárskych zvierat. Práve na to sa zameriavame aj pri výkone kontrol," uviedlo ministerstvo pre TASR.



Zákaz klietkového chovu v EÚ podľa stránky kampane "Koniec doby klietkovej" v súčasnosti žiada viac než milión Európanov. Podľa aktivistov predstavujú klietky najnevyhovujúcejší systém chovu z hľadiska zdravia a pohody zvierat. "Zvieratám neumožňuje realizovať prakticky žiadne prirodzené správanie vrátane pohybu či zmeny polohy, hľadania potravy, osobnej hygieny, hniezdenia či starostlivosti o mláďatá a okrem psychického a fyzického utrpenia napomáha zraneniam a šíreniu ochorení," uvádzajú.



Aktivisti, podobne ako ministerstvo, argumentujú chovom nosníc. "Od roku 2012, keď v EÚ začal platiť zákaz holých klietok pre nosnice, sa vo väčšine krajín presadili humánnejšie neklietkové chovy v halách a chovy s voľným výbehom a v súčasnosti tvoria vajcia z neklietkových systémov takmer 50 percent produkcie EÚ," vysvetľuje koordinátorka kampane na Slovensku Silvia Čaňová. Priznáva však, že Slovensko zaostáva. "Väčšina sliepok sa stále chová v takzvaných obohatených klietkach a neklietkové vajcia u nás tvoria menej ako 20 percent z celkovej produkcie," priblížila.