Klinické štúdie sa realizujú najmä v onkológii

Bratislava 17. mája (TASR) - Na Slovensku sa po druhý raz uskutočnil prieskum, do ktorého sa zapojili farmaceutické spoločnosti realizujúce klinický výskum. Tie v roku 2018 investovali na Slovensku do klinického skúšania vyše 34 miliónov eur. Pri príležitosti Medzinárodného dňa klinického skúšania o tom v piatok informovali zástupcovia Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP).



"Na prieskume sa zúčastnilo celkovo 19 farmaceutických spoločností AIFP. Napriek tomu, že počet zapojených pacientov klesol, narástol počet klinických štúdií. Je to preto, lebo tie sú dnes špecializovanejšie a personalizovanejšie," uviedla Beáta Čečetková, medicínska riaditeľka asociácie Slovacrin.



Ako ďalej Čečetková konkretizovala, štúdie sa vo všeobecnosti realizujú najmä v oblasti onkológie, gastroenterológie, diabetológie a neurológie. V roku 2018 sa u nás najviac pacientov zúčastnilo na klinických skúšaniach v oblasti diabetológie (2003 pacientov) a v oblasti kardiovaskulárnych ochorení (1726).



"Do spomínaných skúšaní sa celkovo zapojilo takmer 7000 ľudí. Od prvej podoby novej aktívnej látky až po príchod nového lieku na trh uplynie až 13 rokov. Priemerné náklady na vývoj jedného lieku za toto obdobie predstavujú priemerne okolo 2,6 miliardy amerických dolárov (2,3 miliardy eur)," dodala Čečetková. Klinické skúšania majú prísne pravidlá, pretože ide o výskum liekov na dobrovoľníkoch. Slovensko má v porovnaní s Českou republikou čo doháňať. V ČR sa do štúdií zapája takmer trojnásobne viac pacientov ako u nás.



AIFP pre pacientov zriadila internetovú poradňu, prostredníctvom ktorej sú informovaní o klinicky testovaných a vyvíjaných liekoch na rôzne ochorenia. Rovnako tam získajú informácie o liečivách všeobecne.