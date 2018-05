Spor koalície a opozície: Je správa ombudsmanky o zlyhaní systému?

S názorom, že správa ombudsmanky je kritikou systému ako takého, súhlasí aj N. Blahová z SaS, upozorňuje pritom aj na prípady neprimeraných policajných zásahov, ktorým sa Patakyová venuje v správe.

Bratislava 27. mája (TASR) - Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová (nominantka Most-Híd) pristupuje k svojim povinnostiam a úlohám úradu zodpovedne a profesionálne. Zhodli sa na tom zástupcovia koalície i opozície v diskusnej relácii TA3 V politike. Rozdielne však chápu dikciu výročnej správy ombudsmanky - či popisuje pochybenia jednotlivcov, alebo objasňuje systémové zlyhávanie.



Dotkli sa pritom témy sociálnoprávnej ochrany detí. Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš (Smer-SD) mieni, že Patakyová opísala vo svojej výročnej správe, ktorú predniesla tento týždeň v parlamente, individuálne prípady. "Ide o konkrétne pochybenia, konkrétnych ľudí na konkrétnych úradoch," zdôraznil. V ombudsmankinej správe nenašiel apel na zmenu legislatívy či organizačné opatrenia, nemyslí si preto, že by Patakyová popisovala zle fungujúci systém. O konkrétnych prípadoch v správe bude rezort s ombudsmankou komunikovať. "Zatiaľ nepoznáme ich podrobnosti,“ povedal Ondruš.



Poslankyňa Národnej rady SR za OĽaNO Anna Verešová si naopak myslí, že v prípade sociálnoprávnej ochrany detí Patakyová používa prípady ako dôkaz zovšeobecňujúceho poukázania na zlý systém. Zo správy pritom citovala časť, v ktorej ombudsmanka píše „o zlyhaní sociálnoprávnej ochrany detí ako takej“. Verešová skonštatovala i to, že Patakyová sa právam detí venuje dôkladnejšie ako komisárka pre deti Viera Tomanová. "Vidíme jej veľký záujem o konkrétne prípady, ktoré popisuje," ocenila Verešová Patakyovej prístup.



S názorom, že správa ombudsmanky je kritikou systému ako takého, súhlasí aj Natália Blahová z SaS, upozorňuje pritom aj na prípady neprimeraných policajných zásahov, ktorým sa Patakyová venuje vo výročnej správe. „Tu je toľko tých pochybení, o ktorých hovorí ombudsmanka, že musíme hovoriť o systémových zlyhaniach," povedala Blahová, podľa ktorej niektoré prípady dokumentujú, že „sa tu doslova valcujú ľudské práva".



Štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič (SNS) v súvislosti s časťou Patakyovej správy, v ktorej ombudsmanka spomína neprimerané policajné zásahy, použitie neadekvátnych donucovacích prostriedkov či porušenie základných práv zadržaných osôb povedal, že v mnohých prípadoch rezort konštatovanie ombudsmanky odmieta a prípady hodnotí úplne inak. Pri podozreniach na neprimeranosť policajných zásahov Urbanovič pripomenul, že podnety preveruje policajná inšpekcia. "Za minulý rok to bolo približne 130 prípadov, to pri 24.000 policajtoch nie je veľa," upozornil. Priznal, že prevenciou voči podozreniam by bolo, ak by mohli policajti dokumentovať zásah osobnými kamerami. Na poznámku, že o tom sa hovorí už veľmi dlho, uviedol, že v súčasnosti sa pripravujú podklady pre verejné obstarávanie.