Koalícia: Sviatok Cyrila a Metoda je aj sviatkom slovenskej štátnosti

Bratislava 5. júla (TASR) - Sviatok svätých Cyrila a Metoda je aj sviatok slovenskej štátnosti. Povedal to pre TASR podpredseda SNS Anton Hrnko. Koaličné strany Most-Híd a Smer-SD sa zhodli na tom, že cyrilo-metodská tradícia je súčasťou celej európskej kultúry a pripomíname si ňou aj korene slovenskosti.



SNS pokladá sviatok svätých Cyrila a Metoda nielen za cirkevný či národný, ale aj za sviatok slovenskej štátnosti. Podľa Hrnkových slov bol kultúrny dosah solúnskych bratov nesmierny nielen pre Slovensko, ale pre celý slovanský svet.



"Stáli pri zrode nášho národného písomníctva, našej národnej kultúry a prostredníctvom ich žiakov zo slovenského a moravského územia rozšírili slovanskú kultúru najskôr do Bulharska a neskôr na všetky slovanské územia," vysvetlil a zdôraznil ich úlohu v štátoprávnej oblasti.



Doplnil, že od cyrilo-metodskej tradície Slováci odvíjali svoje kultúrne a štátoprávne nároky. Jej zakotvenie v preambule ústavy považuje za logické zavŕšenie zápasu Slovákov za národné a štátne sebaurčenie.



Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák dodal, že pripomínať si odkaz Cyrila a Metoda je dôležité najmä dnes, "kedy sme svedkami spochybňovania a relativizovania hodnôt, tradícií a kultúry, na ktorých bola vybudovaná naša štátnosť".



"Tieto slovanskosti sú základy a začiatky slovenskosti," povedal pre TASR poslanec Národnej rady (NR) SR Dušan Jarjabek (Smer-SD). Cyrilo-metodskými dňami podľa svojich slov žije naplno. "Je to jedno z najvýznamnejších výročí, ktorým si Slovenská republika pripomína korene slovenskosti, ktoré všetci akceptujeme," zdôraznil.



Zabúdať by sa podľa Mosta-Híd v súčasnosti nemalo na to, že Cyril a Metod šírili vieru srdcom a písmom, bez násilia. "Významným spôsobom prispeli k rozvoju vzdelanosti a kultúry na našom území," povedala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár. Doplnila, že neboli len vierozvestcami a v období zápasu o cirkevnú orientáciu predviedli svoju zručnosť a cit pre politickú diplomaciu. "Ich sviatok si pripomíname právom," zdôraznila.