Koalícia viní prezidenta, opozícia považuje výsledok voľby za hanbu

Bratislava 22. mája (TASR) - Prezident Andrej Kiska má robiť svoju prácu. Naznačil to predseda Mosta-Híd Béla Bugár v súvislosti s tým, že prezident po minulej voľbe ústavných sudcov vymenoval z ôsmich ponúknutých kandidátov iba troch. Teraz mu parlament posiela ďalších štyroch uchádzačov, ktorých zvolil v poradí v tretej voľbe.



To, že na Ústavnom súde (ÚS) SR nie je plný počet sudcov, nie je podľa Bugára problém. "Nič sa nestane, nie je to katastrofa," povedal Bugár s tým, že aj v minulosti bolo na ÚS menej ako 13 sudcov. Tvrdí však, že to nie je dobré. Opozícia výsledky voľby považuje za hanbu.



Poslanec Jaroslav Paška (SNS) nepovažuje neúspešnú voľbu za dobrú vizitku. Problém nevidí v nedostatku dobrých kandidátov, ale v tom, že sa koalícia a opozícia nezhodujú na menách. Prezident má podľa neho právo rozhodnúť tak, ako usúdi. Paška si tiež myslí, že ÚS v súčasnosti funguje, hoci nie naplno.



Opoziční poslanci sa zhodli, že výsledok voľby je hanba. Parlament si podľa nich nedokázal splniť svoju povinnosť a ponúknuť prezidentovi dostatočný počet kandidátov.



"Je neuveriteľné, že všetci deklarujú, že chcú zvoliť sedem kandidátov, nechcú to naťahovať, a napokon zvolia jedného kandidáta," podotkol poslanec OĽaNO Ján Marosz. Podobný názor má aj predseda Sme rodina Boris Kollár. Tvrdí, že koalícia zámerne taktizovala, aby mohla tvrdiť, že obštrukcie sú na strane prezidenta.



Napriek tomu, že koalícia hovorila o snahe zvoliť čo najviac kandidátov, podarilo sa vybrať len štyroch. V utorkovej (21. 5.) voľbe zvolili poslanci Pavla Boroňa, Mareka Tomašoviča a Martina Vernarského, v stredu k nim pridali Patrika Palšu. Vyberali z 24 uchádzačov. Bude preto ďalšia voľba.



Prezident avizoval, že z ponúknutých vymenuje ústavných sudcov, až keď bude mať potrebný počet kandidátov. Poslancov kritizuje za to, že si podľa neho opakovane neplnia svoju ústavnú povinnosť a nevolia potrebný počet kandidátov.



Na Ústavnom súde sa aktuálne nachádza sedem z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Pôvodne z ôsmich zvolených kandidátov prezident SR Andrej Kiska vymenoval troch nových ústavných sudcov, čím sfunkčnil plénum Ústavného súdu. Za predsedu ÚS vymenoval Ivana Fiačana.