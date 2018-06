Každá koaličná strana rokuje o kandidátovi na primátora Bratislavy

Zatiaľ nie je jasné, či budú strany postupovať spoločne alebo každá si do boja o post primátora hlavného mesta postaví vlastného kandidáta.

Bratislava 8. júna (TASR) – Vo vnútri koaličných strán Smer-SD, SNS a Most-Híd prebiehajú rokovania o kandidátovi na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách. Nie je však zatiaľ jasné, či strany budú postupovať spoločne alebo každá si do boja o post primátora hlavného mesta postaví vlastného kandidáta, prípadne podporí niekoho z ohlásených kandidátov.



"V súčasnosti prebiehajú rokovania súvisiace s touto témou," uviedla pre TASR strana Smer-SD. Podobne reagovala aj SNS, ktorá túto otázku nemá zatiaľ uzavretú. "Rokovania v Bratislave, aj inde prebiehajú, o ich výsledkoch budeme informovať po ich skončení," skonštatovala strana Most-Híd.



Opozičné OĽaNO, SaS a Sme rodina podporujú vo voľbách kandidáta na primátora hlavného mesta starostu bratislavských Vajnôr Jána Mrvu. Mimoparlamentné Spolu - občianska demokracia a Progresívne Slovensko sa postavili za architekta a hudobníka Matúša Valla. Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) má vlastnú kandidátku na primátorku Bratislavy Caroline Líškovú.



Kandidatúru na primátora Bratislavy v tohtoročných komunálnych voľbách ohlásil aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, ktorý kandiduje ako nezávislý. O post primátora hlavného mesta zvažuje zabojovať starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. O tom, akým spôsobom sa zapojiť do komunálnych volieb, rozmýšľa tiež bývalý primátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. Obaja by mali svoje rozhodnutie oznámiť v najbližších dňoch. Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa podľa vlastných slov ešte nezaoberá svojou kandidatúrou.