Kolapsov z tepla pribudlo, záchranári pomáhali 76 pacientom

Pri horúčavách pomôže pitný režim, vhodný odev aj tienenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 13. júna (TASR) - Počet kolapsov z tepla stúpol. V stredu (12. 6.) potrebovalo pomoc zdravotníckych záchranárov až 76 pacientov. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová.Najviac, 12 pacientov, bolo ošetrených v Košickom kraji. Naopak, najmenej zásahov bolo v Trenčianskom kraji, v ktorom mali ťažkosti v dôsledku horúčav siedmi pacienti.pripomenula Krčová.Pri pobyte vonku netreba podľa jej slov zabudnúť na vhodnú pokrývku hlavy a ľahký odev. Tekutiny treba dopĺňať priebežne, počas celého dňa a nečakať na pocit smädu. Ideálne je piť čistú vodu, minerálne vody, zriedené ovocné a zeleninové stavy. Káva sa odporúča s mierou, alkoholu je vhodné vyhnúť sa úplne, pretože rozširuje cievy.zhrnula Krčová.Primeraný pitný režim, tienenie, vetranie a klimatizovanie pracoviska či nosenie vhodného pracovného odevu patria medzi preventívne opatrenia, ktoré v súvislosti s ochranou zdravia pri vysokých letných teplotách odporúča Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na svojej webovej stránke.ÚVZ zdôrazňuje potrebu konzumácie dostatočného množstva vhodných občerstvujúcich nápojov, ktoré doplnia tekutiny, soli a ďalšie látky stratené nadmerným potením. Pitný režim by mal doplniť najmenej 70 percent vody stratenej za pracovnú zmenu nadmerným potením sa a dýchaním. Pitnú vodu na pracovisku musí podľa ÚVZ zabezpečiť na vlastné náklady zamestnávateľ.špecifikoval ÚVZ s tým, že vhodné sú stolové minerálne vody s obsahom sodíka do 100 miligramov na liter, bylinkové a ovocné čaje alebo šťavy.Zamestnávateľ nie je povinný tieto nápoje uhrádzať.skonštatoval ÚVZ.Ďalším opatrením pri záťaži teplom je podľa ÚVZ nosenie vhodného pracovného odevu. Má byť jednovrstvový, svetlej farby a z prírodných materiálov, pretože syntetické materiály neumožňujú odparovanie potu.Zamestnávateľ môže tiež upraviť režim práce, umožniť zamestnancom prestávky na ochladenie vodou, v prípade prekročenia prípustnej operatívnej teploty upraviť čas práce tak, aby bol dlhodobo a krátkodobo únosný. Ak na pracovisku nie je možné zabezpečiť optimálne alebo aspoň prípustné mikroklimatické podmienky, zamestnávateľ môže posunúť začiatok pracovnej zmeny, rotovať či striedať zamestnancov, zaradiť prestávky, zabezpečiť klimatizovanie a vetranie.odporúča ďalej ÚVZ. Pri používaní ventilátorov je potrebné umiestniť a nasmerovať ich tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu priamemu ochladzovaniu povrchu tela zamestnancov. Klimatizáciu je potrebné využívať primerane, a to tak, aby rozdiel medzi vnútorným a vonkajším prostredím bol päť, maximálne sedem stupňov Celzia.