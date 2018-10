Komora zubných technikov varuje: Falošných zubárov môže byť viac

Šéfka komory zubných technikov si myslí, že každý zdravotnícky pracovník by mal vykonávať len tú činnosť, na ktorú má oprávnenie.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovenská komora zubných technikov (SKZT) si myslí, že prípadov falošných zubárov či zubných technikov môže byť viac. Reagovala tak na prípad falošného zubára v obci Veselé. Komora mieni, že keby štátni úradníci viac kontrolovali dodržiavanie platných predpisov a nariadení, nedochádzalo by k prípadom neoprávneného prevádzkovania zubno-lekárskej praxe. TASR o tom informovala prezidentka Slovenskej komory zubných technikov Hana Dohálová.



Komora pripomína, že zákony musia platiť rovnako pre všetkých. Mieni, že systém kontroly musí mať transparentnú podobu z viacerých strán a musí byť podložený legislatívou. "Či zo strany legislatívy, alebo bežnej dennej praxe, zubní technici na Slovensku ťahajú za kratší koniec a nie je dverí, na ktoré by sa mohli doklopať a boli vypočutí. Informácia o úradovaní falošného zubára, ktorá sa dostala na verejnosť, je len špička ľadovca. Do nášho odboru sa nám tlačí množstvo nekompetentných a nekvalifikovaných pracovníkov, ktorí obchádzajú zákony, zavádzajú štátnu správu a verejnosť," konštatovala Dohálová.



Šéfka komory zubných technikov si myslí, že každý zdravotnícky pracovník by mal vykonávať len tú činnosť, na ktorú má oprávnenie. Vysvetlila, že každé pracovisko zhotovujúce zubnú náhradu alebo jej súčasť na mieru musí mať štatút prevádzky zubnej techniky. "Čiže aj najmodernejšie frézovacie a laserové pracoviská zhotovujúce zubné náhrady alebo ich súčasti musia spĺňať všetky náležitosti pre prevádzku zubnej techniky. V opačnom prípade je postup protizákonný a ohrozuje bezpečnosť pacienta. Tento postup pri všetkej úcte platí aj pre zubných lekárov, ktorí si zakladajú zubné techniky," doplnila.