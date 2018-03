Komoru učiteľov chce rezort školstva zriadiť zákonom

Komora učiteľov má byť samosprávnym, nezávislým, reprezentatívnym a rovnocenným partnerom so širokou členskou základňou.

Bratislava 21. marca (TASR) – Komoru učiteľov chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ) zriadiť zákonom. Má byť samosprávnym, nezávislým, reprezentatívnym a rovnocenným partnerom so širokou členskou základňou. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie a protokolu rezortu školstva Ria Feik Achbergerová.



"Rezort školstva chce vytvoriť profesijnú organizáciu, ktorá bude zriadená zákonom, tak ako je to v prípade iných profesijných a stavovských združení a organizácií, napr. psychológov, architektov, zdravotných sestier či lekárov," vysvetlila Feik Achbergerová. Ministerstvo zároveň odmieta tvrdenia Slovenskej komory učiteľov (SKU), že chce vytvoriť organizáciu, ktorá bude vyhovovať autoritatívnemu a nedemokratickému modelu riadenia a komunikácie.



Riaditeľka odboru komunikácie a protokolu rezortu školstva uviedla, že úlohou komory ako stavovskej organizácie "bude chrániť práva a záujmy svojich členov rovnako, ako to robia komory zdravotných sestier, lekárov a iných profesií".



Rezort školstva pripomenul, že SKU je pre ministerstvo rovnakým partnerom ako desiatky iných mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú otázkou vzdelávania. "Komory zriadené zákonom sú profesné, nakoľko majú aj samosprávne funkcie. Zriadenie komory zo zákona posilní samosprávu učiteľského stavu a obmedzí zasahovanie zo strany štátnej správy," vysvetlila Feik Achbergerová.



Podľa Vladimíra Crmomana zo SKU má "profesijná komora vzniknúť zo slobodnej vôle učiteľov, a nie na pokyn úradníkov ministerstva."