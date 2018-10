Komunálne voľby nebudú v piatich obciach, nikto v nich nekandiduje

V 23 obciach prebehnú neúplné voľby do miestneho zastupiteľstva. Obyvatelia si tam budú totiž voliť nižší počet poslancov, ako bol určený.

Bratislava 28. októbra (TASR) – Novembrové komunálne voľby sa v piatich obciach neuskutočnia. Ide o obce Dubno, Girovce, Jurkova Voľa, Michalková a Ondavka. Nebudú si tam voliť starostu ani poslancov do zastupiteľstva. Dôvodom je nepodanie kandidačných listín. TASR to potvrdila hovorkyňa Štatistického úradu SR Jana Morháčová s tým, že ide o údaje k 23. októbru.



V ďalších šiestich obciach sa nebudú voliť starostovia. Sú nimi Omastiná, Horná Lehota, Jalovec, Moškovec, Slovenské Pravno a Majere. V 23 obciach prebehnú neúplné voľby do miestneho zastupiteľstva. Obyvatelia si tam budú totiž voliť nižší počet poslancov, ako bol určený.



Komunálne voľby budú 10. novembra. Hlasovanie vyhlásili celkovo v 2926 slovenských mestách a obciach vrátane mestských častí a magistrátov Bratislavy a Košíc. Právo voliť v týchto voľbách má na Slovensku viac ako 4,4 milióna ľudí.