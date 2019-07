Komunikácia Mariana K. a N. Bödöra sa nečítala ani v utorok

Obžalovaný Pavol R. sa aj v utorok bránil, že absencia zmeniek v účtovníctve neznamená ich neexistenciu.

Pezinok 30. júla (TASR) - Ani na utorkovom pojednávaní senátu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku sa nečítala komunikácia z aplikácie Threema Mariana K. či už s Norbertom Bödörom, alebo Štefanom A. Na pojednávanie prišla iba jedna svedkyňa z predvolaných troch, a to niekdajšia finančná riaditeľka TV Markíza Radka Doehring. O žiadnych zmenkách nemala do ich medializácie vedomosť. Svedok Peter Tóth si doručenku neprevzal, podľa jeho syna je v zahraničí.



Obžalovaný Pavol R. sa aj v utorok bránil, že absencia zmeniek v účtovníctve neznamená ich neexistenciu. Toto tvrdenie zakladá aj na tom, že podľa jeho slov neboli v účtovníctve Markízy evidované služby za "stovky miliónov" a taktiež ani exekúcia Markízy Gamatexom. Vedúca právneho oddelenia TV Markíza Lucia Tandlich obžalovanému oponuje s tým, že exekúcia Gamatexom bola uvedená vo výročnej správe CME z roku 1999. "Na Slovensku vie niekto vybaviť aj úmrtný list na papieri, to však neznamená, že ten človek zomrel", zareagoval Pavol R.



Obhajoba Pavla R. sa zakladá aj na tom, že sa Rada pre vysielanie a retransmisiu pripravovala odobrať Markíze licenciu na vysielanie a previesť ju na Gamatex Mariana K. Toto tvrdenie podporil analógiou s vtedajšou televíziou VTV, ktorú podobným spôsobom svojho času ovládol dnes už zavraždený mafián Peter Steinhübel.



Po obedovej prestávke začal obhajca obžalovaných Dušan Pohovej (ktorý na súde prehovoril prvýkrát) čítať listinné dôkazy v plnom znení. To po prečítaní jednej z listín namietal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta s tým, že žiada čítanie listín iba v relevancii k prípadu zmeniek. Na to reagoval senát, že má obhajoba právo čítať aj celú listinu. Po ďalšej prestávke tak Pohovej pokračoval v čítaní zmlúv.



Na stredajšie (31. 7.) pojednávanie sa má dostaviť niekdajší novinár a bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth. Ten už niekoľko mesiacov spolupracuje s políciou aj vo veci sledovania novinárov, vrátane zavraždeného Jána Kuciaka. Jeho syn Samuel však informoval políciu, ktorá ho v mieste jeho bydliska hľadala, aby mu doručila predvolanie, že jeho je otec v zahraničí a nevie, kedy sa vráti. Na ŠTS by mal prísť taktiež vypovedať Jozef Dučák, ktorý je obvinený aj v kauze Technopol servis spolu s Marianom K. Ten však tvrdí, že sa nemôže zúčastniť zo zdravotných dôvodov.



V utorok sa na pojednávane do priestorov pre verejnosť dostavil opäť obvinený Štefan A. a taktiež advokát Norberta Bödöra Adrián Kucek.



Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora "po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov".



Marian K. je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy svojej niekdajšej spoločníčky Sylvie Volzovej, ktorá sa z účasti na pojednávaní ospravedlnila.